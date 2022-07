Le Pilates est-il aussi bon que tout le monde le dit ?

Trouver le bon instructeur est crucial.

Pour tirer le meilleur parti du Pilates, recherchez « un instructeur bien formé et qualifié » qui accorde la priorité à la sécurité des clients, a déclaré le Dr Bryant.

Au fur et à mesure que le Pilates est devenu plus populaire, de plus en plus de personnes ayant très peu de formation se commercialisent en tant qu’instructeurs de Pilates. “Certaines personnes vous diront qu’elles enseignent le Pilates et qu’elles ont suivi un cours le week-end”, a déclaré le Dr Lamb, tandis que d’autres “ont suivi une formation complète et dépensé des centaines d’heures et des milliers de dollars pour apprendre. ”

Avant de vous inscrire à toute forme de Pilates, vérifiez les informations d’identification de l’instructeur et recherchez quelqu’un qui a suivi un programme de certification nécessitant au moins 400 heures de formation ainsi qu’une formation continue, a déclaré le Dr Bryant.

Demandez au futur instructeur comment il peut vous aider à atteindre vos objectifs spécifiques. Trouvez quelqu’un qui vous écoutera attentivement et vous comprendra en tant qu’individu, a déclaré le Dr Bryant, “au lieu d’être l’expert qui va vous dire ce dont vous avez besoin.

Danielle Friedman est journaliste à New York et auteur de “Let’s Get Physical : How Women Discovered Exercise and Remodeled the World”.