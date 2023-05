Le pickleball reprend pour les joueurs alors que le temps se réchauffe

Certaines personnes l’ont commencé pendant leurs vacances.

D’autres l’ont remarqué dans leur quartier, ou avaient un ami qui l’aimait, alors ils ont commencé aussi.

Le pickleball, largement présenté comme le sport à la croissance la plus rapide au pays et en Amérique du Nord, est plus populaire que jamais, et avec le temps qui se réchauffe, les joueurs frappent les courts en plus grand nombre que jamais.

Debbie Lawrance, membre du Surrey Pickleball Club, de la White Rock Pickleball Association et de Pickleball Canada, a commencé à jouer il y a sept ans, après s’être promenée le long de North Bluff Road et avoir remarqué que certaines personnes jouaient au jeu.

Venant tout juste de prendre sa retraite, elle cherchait à devenir un peu plus active et cela semblait amusant.

« Ils ont dit : ‘Revenez demain et apportez une pagaie’ », se souvient Lawrance.

« En gros, c’était ça. »

Après avoir appris les bases, Lawrance a adopté le sport de tout cœur et y joue maintenant jusqu’à six heures par jour, sept jours par semaine.

Elle a même représenté le Canada lors de l’événement inaugural de l’Open anglais en Angleterre en 2019.

« C’est tellement amusant! C’est génial. Cela changera votre vie », a-t-elle déclaré, notant que les débutants sont toujours les bienvenus, mais pour ceux qui veulent une compétition féroce, il y a aussi des joueurs assez sérieux.

« Si vous voulez vraiment une bonne compétition, c’est là. Mais c’est aussi une communauté très inclusive et c’est une courbe d’apprentissage facile pour les débutants… nous commençons tous quelque part », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle donne bénévolement de son temps pour enseigner des cours pour débutants.

« Je l’aime. C’est tellement gratifiant.

À South Surrey, il y a des terrains de pickleball situés à Crescent Park et à South Surrey Athletic Park, qui comprend 12 terrains dédiés.

Au total, la ville de Surrey compte 73 terrains de pickleball, dont 30 dédiés uniquement au pickleball (les 43 restants sont partagés avec d’autres sports de raquette).

Lawrance a également noté la puissance des liens établis en jouant au pickleball, de nombreux joueurs appréciant l’aspect social et planifiant même des événements sociaux ou des collectes de fonds ensemble.

« L’une des choses les plus surprenantes, ce sont les amitiés qui se nouent simplement en jouant au pickleball », a-t-elle déclaré.

« Il y en a pour tous les goûts. »

Gayle Boutilier, membre de la White Rock Pickleball Association, est d’accord.

Elle a découvert le sport lors de vacances avec des amis à Palm Springs en 2019 et a noté que, si dans le passé, le sport était principalement associé aux personnes âgées, cela change maintenant.

« La dynamique a changé depuis les personnes âgées… maintenant c’est dans les écoles et les YMCA – tout le monde saute à bord et les familles jouent ensemble », a déclaré Boutilier.

« Ce n’est pas seulement un énorme aspect social, cela rend les gens actifs. »

Selon Pickleball Canada, les résultats d’un récent sondage montrent qu’il y a un million de Canadiens qui jouent au pickleball au moins une fois par mois, dont 45 % jouent quatre fois ou plus par mois.

« Le sport attire désormais également les jeunes adultes qui travaillent, car les installations deviennent disponibles le soir et les week-ends », indique le site Web de l’organisation.

«Le groupe d’âge affichant le taux de croissance le plus rapide est celui des joueurs âgés de 18 à 34 ans, avec une augmentation de 26% par rapport au nombre de joueurs de ce groupe (qui ont joué) au moins une fois par mois en 2020. Ce groupe d’âge signale également une très fréquence de jeu élevée, 13 % jouant 15 fois ou plus par mois.

Les participants au sondage ont noté que le sport est amusant, la deuxième réponse la plus élevée pour le jeu étant l’aspect social, selon Pickleball Canada.

Alors que beaucoup adoptent le sport, il y a ceux qui le désapprouvent – généralement des gens qui vivent près des terrains de pickleball, qui se plaignent du bruit que le sport crée.

« Il y aura des gens qui se plaindront, mais ce n’est pas un problème dans la mesure où nos expériences locales ont disparu », a déclaré Lawrance.

Les joueurs jouent sur un terrain de badminton, le plus souvent en double, mais les simples peuvent également participer.

Les joueurs fournissent leurs propres pagaies, qui peuvent aller d’environ 50 $ à plus de 400 $, selon la marque et le modèle.

Chaque camp a une zone de non-volée appelée la « cuisine », à partir de laquelle aucun joueur ne peut frapper de volée (à moins qu’un adversaire ne frappe un coup court atterrissant dans la cuisine, appelé « dink »).

Chaque point commence par un service sournois et les joueurs jouent jusqu’à un total de 11 points, le gagnant devant gagner par deux points, entre autres règles, mais Boutilier a noté que c’est un jeu plus rapide que le tennis.

« J’avais joué un peu au tennis il y a des années, mais cela ne résonnait pas comme le pickleball, je pense parce que c’était un terrain plus petit – vous pouvez mettre quatre terrains de pickleball dans un seul court de tennis », a-t-elle déclaré.

« C’est un jeu plus rapide – une combinaison de ping-pong, de badminton et de tennis tout en un sur un court plus petit – cela semblait juste un peu plus amusant, surtout avec les doubles. »

Nancy de Vink, qui est également membre de la White Rock Pickleball Association, était d’accord.

« Ce n’est pas comme le tennis ou le golf, qui peuvent être difficiles à maîtriser tout de suite », a déclaré de Vink, notant qu’il y a une devise affichée sur les courts encourageant les joueurs à traiter les débutants et les vétérans de la même manière, car « les gens sont plus importants que le jeu ». .”

« C’est un apprentissage rapide et c’est tellement amusant et c’est un sport très accueillant. Vous devenez accro.

Avec certaines nuits de la semaine consacrées au jeu en double mixte, aux dames, aux hommes et même aux soirées pour débutants, les huit terrains de pickleball dédiés au Centennial Park à White Rock sont souvent occupés. Les joueurs n’ont pas besoin de devenir membre du Surrey Pickleball Club ou de la White Rock Pickleball Association; c’est facultatif.

« C’est un ajout merveilleux à notre communauté – la ville de White Rock nous a tellement soutenus », a déclaré Boutilier, rappelant comment sa famille l’a surprise devant les tribunaux pour son 70e anniversaire, avec les tables de pique-nique décorées de ballons et d’autres anniversaires. accoutrements.

L’association aime aussi redonner à la communauté, a-t-elle dit, et encadre les élèves de Star of the Sea de la 4e à la 7e année au pickleball. Il a également fait un don de 1 000 $ à la banque alimentaire Sources South Surrey/White Rock et organise une collecte de fonds de poinsettia de Noël pour les résidents de l’établissement Evergreen Care.

« C’est une excellente façon de garder les gens heureux et en bonne santé », a déclaré Boutilier.

« Nous allons là-bas en hiver et jouons avec nos tuques. C’est de la forme physique et c’est amusant.

