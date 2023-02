Le pic de maladies tropicales au Soudan reflète un système de santé médiocre

Commentez cette histoire Commentaire

EL OBEID, Soudan — Les deux femmes soudanaises pensaient qu’elles avaient le paludisme et prenaient leurs médicaments, mais les choses ont pris une tournure désastreuse. Tous deux se sont plaints d’un mal de tête fulgurant et d’une fièvre qui n’ont pas répondu au traitement antipaludéen. Au moment où elle a été diagnostiquée avec la dengue, Raqiya Abdsalam était inconsciente.

“Peu de temps après qu’ils m’aient examinée, je suis tombée dans le coma”, a-t-elle déclaré, racontant son calvaire il y a environ trois mois. Les deux femmes se sont rétablies depuis et sont chez elles dans la ville d’El Obeid, dans la province centrale du Kordofan du Nord.

Pendant des décennies, le secteur de la santé publique sous-financé du Soudan a eu du mal à diagnostiquer ou à traiter efficacement les patients, car des dépenses gouvernementales importantes ont été consacrées à ses vastes services de sécurité. Un récent pic de maladies transmises par les moustiques – telles que la dengue et le paludisme – a souligné la fragilité du système de santé du pays africain, augurant mal des défis futurs liés au changement climatique.

Les hôpitaux les mieux équipés du Soudan sont concentrés dans la capitale, Khartoum, laissant ceux des provinces éloignées dépendants des projets d’aide. Mais beaucoup d’entre eux ont disparu.

En octobre 2021, la principale personnalité militaire soudanaise, le général Abdel-Fattah Burhan, a mené un coup d’État qui a fait dérailler la transition démocratique de courte durée du pays. Cette décision a entraîné une forte réduction de l’aide, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires signalant que les niveaux de financement sont tombés à moins de 50 % des besoins requis pour 2021 et 2022.

Burhan avec ses généraux au pouvoir et plusieurs autres forces politiques se sont engagés en décembre à installer un nouveau gouvernement civil. Mais les querelles politiques empêchent un accord final, et on ne sait toujours pas quand – et si – le financement des donateurs reviendra aux niveaux précédents.

À la fin de l’automne, une jeune médecin d’un hôpital du Nord-Kordofan a pensé qu’elle assistait à une nouvelle épidémie de paludisme. Les patients arrivant à son hôpital présentaient des symptômes semblables à ceux du paludisme – forte fièvre, fatigue corporelle et maux de tête ressemblant à des migraines.

Mais après que des échantillons de sang aient été envoyés à un laboratoire de Khartoum pour être testés, une image inquiétante est apparue. Certains des patients avaient le paludisme, qui est causé par un parasite, mais d’autres avaient la dengue – des symptômes similaires mais causés par un virus. Si elle est grave et non traitée, la dengue peut entraîner une défaillance des organes et la mort.

Le jeune médecin a déclaré que l’hôpital ne disposait pas des installations nécessaires pour faire face à l’épidémie. “Les patients devaient soit s’allonger sur le sol, soit apporter leur propre lit à l’hôpital”, a-t-elle déclaré.

Alors que le paludisme est courant dans le centre et le sud du Soudan, les grandes épidémies de dengue sont rares. Mais l’automne et l’hiver derniers, la dengue s’est propagée dans 12 des 18 provinces du pays, tuant au moins 36 personnes et en infectant plus de 5 200, selon le ministère soudanais de la Santé. Cependant, les chiffres réels sont probablement plus élevés, étant donné les limites des tests.

“La plupart des hôpitaux en dehors de Khartoum ne sont pas connectés à la base de données du ministère de la Santé”, a déclaré Alaaeldin Awad Mohamed Nogoud, un chirurgien du foie et des greffes qui est également un éminent militant pro-démocratie.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que plusieurs facteurs ont favorisé l’épidémie de dengue, notamment l’absence d’infrastructure de surveillance des maladies et les fortes inondations en automne. L’eau stagnante a permis aux moustiques de se reproduire et a alimenté la propagation de la maladie.

Les experts de la santé craignent également que la migration croissante des moustiques, induite par le changement climatique, ne provoque de nouvelles poussées de dengue, parmi d’autres maladies tropicales que l’on trouve généralement au-delà des frontières méridionales du Soudan. L’Aedes aegypti, un moustique à longues pattes qui se multiplie dans tout le Soudan et qui peut être porteur du virus de la dengue, est particulièrement préoccupant.

Selon Anne Wilson, épidémiologiste à la Liverpool School of Tropical Medicine, contenir les maladies propagées par l’Aedes aegypti est difficile car il pique principalement pendant la journée, ce qui rend les moustiquaires imprégnées d’insecticide, similaires aux moustiquaires pour les lits, moins efficaces.

Les hôpitaux publics du Soudan sont gérés par l’État, mais les patients paient encore souvent les médicaments et les tests. Les hôpitaux des zones rurales sont les plus épuisés, ne disposant que de lits à ossature métallique et de médecins.

Dans le Kordofan du Nord – le site de la récente épidémie de dengue – certains pensent que le virus est resté incontrôlé pendant des mois en raison d’un manque généralisé d’équipements de test sanguin. Abdsalam et Amany Adris, les deux femmes d’El Obeid, ont déclaré que plusieurs médecins leur avaient dit qu’elles avaient le paludisme avant qu’elles ne soient correctement diagnostiquées.

Après que le ministère de la Santé a officiellement reconnu l’épidémie en novembre, les responsables ont déclaré que des tests et des traitements gratuits avaient été mis à la disposition des patients atteints de dengue. Et en janvier, le Kordofan du Nord a été déclaré exempt de dengue.

Mais même après cette annonce, la jeune médecin de la province a déclaré qu’elle traitait des cas suspects. Cependant, peu de patients peuvent se permettre de payer eux-mêmes les tests sanguins, a-t-elle ajouté.

Nogoud et le jeune médecin ont déclaré que les pénuries généralisées obligeaient les médecins à se tourner vers le marché noir pour obtenir des médicaments de base, tels que des gouttes de paracétamol IV pour traiter la fièvre.

Pendant des années, le Soudan a été dans une crise économique avec une inflation annuelle dépassant 100% la plupart des mois. Depuis 2018, la livre soudanaise a perdu plus de 95 % de sa valeur par rapport au dollar, ce qui rend difficile l’achat de produits pharmaceutiques ou de matériel médical à l’étranger.

À la fin de l’année dernière, le Fonds national de fournitures médicales du Soudan – l’organisme chargé d’acheter des produits pharmaceutiques – a déclaré que la disponibilité des médicaments anticancéreux s’élevait à 48% des niveaux nécessaires et que les autres médicaments d’urgence étaient à 68%. Les médecins, travaillant avec peu de salaire et dans des conditions difficiles, se sont régulièrement mis en grève.

Les critiques accusent les dirigeants du pays de ne pas consacrer plus de fonds au secteur de la santé. Le budget fédéral pour 2021, répertorié sur le site Web du gouvernement, a déclaré que le ministère de la Santé du pays recevrait moins de la moitié de ce qui serait alloué aux Forces armées soudanaises et aux Forces de soutien rapide, le plus grand groupe paramilitaire du pays. Le porte-parole militaire n’a pas répondu à la demande de commentaire d’AP.

Avec peu de ressources, le ministère de la Santé s’est tourné vers de courtes vidéos sur les réseaux sociaux, encourageant les gens dans une chanson entraînante à couvrir les sources d’eau stagnante et à installer des moustiquaires aux fenêtres.

Rares sont ceux qui y voient une solution à long terme.

”Tout le pays est dans un état de chaos”, a déclaré Nada Fadul, médecin spécialiste des maladies infectieuses et associée de l’organisation non gouvernementale soudanaise NexGen.

« Les soins de santé pourraient ne pas devenir la priorité pour la survie », a ajouté Fadul.