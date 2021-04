«La situation sanitaire s’améliore dans notre pays… le pic de la troisième vague semble être derrière nous». Castex a déclaré jeudi lors d’un point de presse.

Il a également exhorté le public à rester vigilant face à la menace de la variante britannique du virus, qui, selon lui, est «Plus contagieux et plus difficile à combattre.»

Près de 6000 patients Covid-19 restent en soins intensifs à travers la France, a déclaré Castex, bien que le nombre total d’admissions ait atteint un « plateau » dans les derniers jours.

La semaine dernière, le nombre de patients hospitalisés a chuté de 27% dans 80 départements ou régions de France.

Les données positives interviennent alors que le pays se prépare à assouplir son troisième verrouillage, les crèches et les écoles primaires devant reprendre les cours en face à face lundi. Les enfants d’âge moyen et secondaire retourneront en classe le 3 mai.

À partir du 3 mai, certaines restrictions de voyage seront également levées, bien que le couvre-feu de 19 h 00 à 6 h 00 reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Castex a également déclaré qu’à partir de la mi-mai, les activités de vente au détail, culturelles et sportives non essentielles et l’hospitalité en plein air pourraient également être autorisées à reprendre, avec de nouvelles annonces sur la levée des restrictions dans les prochains jours.

Le Premier ministre a été rejoint lors de la conférence de presse par le ministre de la Santé, Olivier Veran, qui a exhorté le public français à se présenter pour recevoir le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca, malgré les inquiétudes récentes selon lesquelles le vaccin pourrait être lié à de rares caillots sanguins.

Veran a déclaré que le risque de caillots sanguins sur un vol transatlantique est «50 fois plus élevé» que celle associée au jab anglo-suédois.

Plus tôt ce mois-ci, un examen effectué par le régulateur européen des médicaments, l’Agence européenne des médicaments, a révélé que les caillots sanguins inhabituels avec un faible taux de plaquettes sanguines devraient être répertoriés comme «Effets secondaires très rares» du vaccin.

Plus de 13 millions de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19 en France, selon les dernières données gouvernementales.

