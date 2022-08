Le pic de la saison des ouragans est toujours à venir, avertissent les experts

Bien qu’il n’y ait pas eu d’ouragans nommés jusqu’à présent cet été, les experts préviennent que le pic de la saison est encore à venir.

Le météorologue du Centre canadien des ouragans, Bob Robichaud, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi qu’il y avait eu trois tempêtes nommées jusqu’à présent cette saison, dont une en juin et deux au début de juillet, mais aucune n’a été élevée au statut d’ouragan.

“Nous sommes un peu en retard par rapport au nombre d’ouragans à cette date, mais nous entrons tout juste dans le pic de la saison des ouragans, qui est le mois de septembre”, a-t-il déclaré. “Alors nous verrons ce que septembre apportera.”

Au début du mois d’août, la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a réduit ses prévisions pour la saison des ouragans d’une probabilité de 65% d’activité supérieure à la normale à 60%.

L’agence météorologique prévoit 14 à 20 tempêtes nommées au lieu de 14 à 21, avec le même nombre d’ouragans attendus à six à 10. L’agence prévoit également qu’il y aura trois à cinq tempêtes majeures qui atteindront au moins 111 mph (179 km /h) au lieu de trois à six.

Une saison typique verra 14 tempêtes nommées, dont sept deviendront des ouragans et trois d’entre elles seront majeures. L’année dernière, il y a eu 21 tempêtes nommées, un record de 30 en 2020 et de 18 en 2019.

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du début juin à la fin novembre, avec environ deux en moyenne se formant à ce stade de l’année, a déclaré Robichaud.

Un ouragan se forme lorsque l’air chaud et humide se déplace au-dessus de l’océan, la vapeur s’élevant dans l’atmosphère, se refroidissant et se condensant en gouttelettes liquides. Cette condensation libère de la chaleur, ce qui rend l’air plus léger. Alors que l’air chaud continue de monter, l’air humide de l’océan prend sa place et crée plus de vent.

Robichaud a déclaré que tous les ingrédients sont en place pour une saison des ouragans chargée dans l’ensemble, mais des facteurs tels que des cisaillements de vent supérieurs à la moyenne – ou des changements de vitesse, de direction ou des deux du vent à mesure que l’altitude augmente – dans le golfe du Mexique, ainsi qu’un air plus sec de la côte africaine, entraînent moins de tempêtes que prévu.

“Mais ce genre de choses, elles montent et descendent au cours d’une saison des ouragans, donc ces facteurs inhibés pourraient disparaître assez rapidement et cela ouvrirait les portes au développement de tempêtes”, a-t-il déclaré.

Quelques zones de conditions météorologiques “perturbées” dans l’océan Atlantique sont surveillées et pourraient devenir des tempêtes nommées dans les prochains jours, a-t-il déclaré.

Vendredi dernier, le météorologue principal d’AccuWeather, Brett Anderson, a déclaré à CTVNews.ca que des températures plus chaudes de l’eau pourraient augmenter le risque de tempêtes tropicales.

“La saison des ouragans démarre très lentement, rien ne se passe en août, mais il y a des signes que les choses peuvent vraiment commencer à s’améliorer à partir de la semaine prochaine et de la semaine d’après”, a-t-il déclaré.

L’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies prédit également qu’un phénomène connu sous le nom de La Nina – où le refroidissement naturel dans certaines parties du Pacifique peut entraîner davantage d’ouragans dans l’Atlantique – s’est renforcé ces dernières semaines.

Robichaud a déclaré que La Nina crée un environnement qui produit moins de cisaillement du vent en moyenne sur l’Atlantique.

Quant à l’impact sur les Canadiens, a-t-il dit, dans une année La Nina, davantage de tempêtes se développent généralement plus tard dans la saison en octobre et au début de novembre.

Et bien que le Canada atlantique soit sensible aux tempêtes tropicales, Robichaud a déclaré que les régions intérieures de l’Ontario et du Québec pourraient également être touchées.

En fin de compte, il a déclaré que ce n’est pas le nombre réel de tempêtes par an, mais le type, l’emplacement et la force de ces tempêtes qui sont significatifs.

“Il s’agit des tempêtes individuelles”, a-t-il déclaré. “Je mettrais en garde (le public) de ne pas nécessairement baisser la garde, d’autant plus que nous nous dirigeons vers septembre, qui est le pic de la saison des ouragans.”



Avec des fichiers de CTV News et de l’Associated Press