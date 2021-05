Le pic de Covid est un obstacle temporaire pour les marchés émergents: Invesco

Un certain soulagement peut être en vue pour les pays aux prises avec des pics à Covid.

Une grande entreprise de Wall Street s’attend à ce que les vaccins changent la donne pour les marchés émergents et les aident à participer à un rebond économique généralisé d’ici l’année prochaine.

« Tout est une question de timing. Certes, ce sont des obstacles. Mais ils sont de nature à court terme », a déclaré lundi la stratège en chef du marché mondial d’Invesco, Kristina Hooper, à « Trading Nation » de CNBC. « Nous devrions voir une forte réouverture du commerce en raison des pays émergents. »

Alors que les États-Unis et l’Europe accélèrent les vaccinations, d’autres pays ont du mal à garder Covid-19 et ses nouvelles souches à distance. L’Inde et Singapour sont parmi les derniers points chauds.

« Cette réouverture va avoir lieu dans le monde entier. Elle se produit de manière séquentielle en fonction de la manière dont les pays ont pu contrôler Covid-19 », a déclaré Hooper.

À court terme, elle considère le rebond économique des États-Unis comme le plus fort au monde. Dans la seconde moitié de l’année, estime-t-elle, d’autres pays développés se renforceront.

« Nous commençons déjà à voir des signes de meilleures performances des actions européennes et de surperformance dans d’autres régions du monde », a ajouté Hooper. « Je pense que cela se poursuivra au cours des prochains mois alors qu’une forte réouverture est prévue et que ces économies s’accélèrent. »

Elle considère le projet de Carnival de reprendre les croisières en Europe et dans les Caraïbes cet été comme un signe haussier d’un rebond économique mondial durable. Hooper pense que l’épargne élevée des ménages associée à une demande refoulée alimentera l’expansion.

« Il y a de plus en plus de personnes dans ces pays qui sont vaccinées, et elles sont prêtes à commencer à participer à cette réouverture économique », a déclaré Hooper. « Cela suggère une forte réouverture et des avantages dans des domaines comme les voyages et les loisirs et même l’habillement. »