Le PIB irlandais est en croissance constante. Mais une crise du coût de la vie se profile toujours

Vue du bâtiment du siège social de Google EMEA dans la partie ouest des quais du Grand Canal à Dublin, vu pendant le verrouillage de niveau 5 Covid-19. Le vendredi 22 janvier 2021, à Dublin, Irlande. NurPhoto | NurPhoto | Getty Images

La croissance économique de l’Irlande a continué de dépasser la moyenne de la zone euro au deuxième trimestre, mais le pays est toujours aux prises avec les mêmes pressions sur le coût de la vie et la sécurité énergétique que ses voisins. Chiffres gouvernementaux Le produit intérieur brut irlandais a augmenté de 1,8 % en glissement trimestriel, tiré par la hausse des dépenses des consommateurs et des entreprises, bien qu’il soit en nette baisse par rapport à la croissance de 6,3 % enregistrée au premier trimestre. Le produit national brut – qui exclut les bénéfices des nombreuses sociétés multinationales basées dans le pays et qui représentent 54,8 % de son économie – a augmenté de 2,1 %. En comparaison, l’économie de la zone euro dans son ensemble grandi juste 0,8% au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents. UN baisse de l’activité commerciale dans la zone euro a certains analystes, y compris à la Banque Royale du Canada et ING, affirmant que le bloc est susceptible d’entrer en récession plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. L’économie britannique, quant à elle, s’est contractée de 0,1% sur le trimestre au milieu d’avertissements de récession similaires. Et on craint que la croissance irlandaise ne reste pas aussi robuste. “Un certain nombre d’indicateurs suggèrent que la dynamique s’est relâchée au troisième trimestre, tandis que les perspectives pour les prochains trimestres se sont considérablement affaiblies”, a déclaré vendredi le ministre irlandais des Finances Paschal Donohoe dans un communiqué.

L’Irlande est confrontée aux mêmes pressions que ses voisins sur le coût de la vie et la sécurité énergétique. Une estimation rapide publiée par l’agence des statistiques de l’Union européenne a estimé l’inflation irlandaise à 8,9 % en août, juste en dessous de la moyenne de la zone euro de 9,1 %. Et les choses vont probablement empirer, selon Conall Mac Coille, économiste en chef du cabinet de conseil financier irlandais Davy, compte tenu de l’augmentation des factures d’énergie des ménages en hiver. La société de services publics Electric Ireland a annoncé que les factures d’électricité résidentielles seront 26,7% plus élevées et les factures de gaz 36,5% plus élevées à partir du 1er octobre. Gerard Brady, responsable de la politique nationale et économiste en chef du groupe de lobbying irlandais Ibec, a déclaré à CNBC qu’il n’y avait “aucun doute” que les entreprises commençaient à ressentir la pression alors que les prix augmentaient dans l’énergie, les matières premières et les transports. “Cela exerce une forte pression sur les marges d’exploitation. C’est également dans tous les secteurs, c’est un choc économique général”, a-t-il déclaré à CNBC par téléphone. “Les consommateurs seront vraiment touchés à l’arrivée de l’hiver, mais les entreprises voient déjà des factures trois à cinq fois plus élevées, donc pour les industries énergivores, c’est un énorme défi.” Cela inclut les entreprises laitières, qui ont contribué à hauteur de 16 milliards d’euros (15,9 milliards de dollars) à l’économie irlandaise l’année dernière, selon l’association professionnelle Dairy Industry Ireland. Son directeur, Conor Mulvihill, a déclaré à CNBC que de nombreuses entreprises ont augmenté leurs revenus au cours de l’année dernière, mais cela a été “absolument effacé” par des coûts plus élevés tels que l’alimentation animale, les engrais, le diesel et l’énergie en particulier.

Un marché du travail tendu, avec un emploi irlandais à un record de 73,5 %signifie également qu’il a été difficile pour les entreprises de recruter et de garder des travailleurs, a déclaré Mulvihill. Avec ses liens étroits avec le marché européen de l’énergie – et en particulier avec le Royaume-Uni, dont elle importe environ 75 % de son gaz – l’Irlande fait face à des inquiétudes similaires concernant le potentiel de pénuries cet hiver. La société énergétique National Grid, qui contrôle les lignes d’approvisionnement du Royaume-Uni, a déclaré que l’Irlande ne serait pas coupée, mais des coupures de courant dans les deux pays restent une possibilité.

Des coffres plus pleins

Alors que les plans pour affronter la tempête hivernale du coût de la vie émergent de différents gouvernements européens, l’Irlande devrait annoncer le 27 septembre des subventions sur les factures énergétiques et d’autres mesures de soutien totalisant 6,7 milliards d’euros dans son budget 2023. La santé économique actuelle du pays lui donne une marge de manœuvre supplémentaire. Les chiffres publiés en août ont montré que les finances de l’État sont passées d’un déficit de l’ère Covid à un excédent de 6 milliards d’euros. Les multinationales du pays, dont beaucoup ont été attirées par son faible taux d’imposition des sociétés de 12,5 %, incluent des géants de la technologie tels qu’Alphabet, Meta, Intel et Amazon ; et des sociétés pharmaceutiques comme Pfizer et Johnson & Johnson. Les bénéfices plus élevés réalisés par ces entreprises pendant la pandémie ont contribué à une augmentation de 30% en glissement annuel de l’impôt sur les sociétés l’année dernière, pour un total de 15,3 milliards d’euros – à peu près le même qu’il perçu en taxe sur la valeur ajoutée.

Terrain branlant ?