Le PIB du Japon a augmenté de 6 %, dépassant facilement les attentes concernant la vigueur des exportations

Tokyo Skytree et le mont Fuji sont vus depuis l’observatoire I-link Town dans la ville d’Ichikawa, préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, le 2 juillet 2023.

L’économie japonaise a enregistré sa troisième expansion trimestrielle consécutive, données gouvernementales provisoires a montré mardi, alors que la croissance robuste des exportations a contribué à une expansion annualisée de 6% au deuxième trimestre, dépassant facilement les attentes du marché.

L’économiste interrogé par Reuters s’attendait à ce que la troisième économie mondiale affiche une croissance de 3,1% au cours du trimestre avril-juin. Les données impressionnantes du produit intérieur brut se sont traduites par une expansion trimestrielle plus modeste de 1,5 %, dépassant les attentes d’une croissance de 0,8 %.

L’indice de référence Nikkei 225 a légèrement augmenté ses gains pour s’échanger à près de 1 %, tandis que le yen japonais a réduit ses pertes par rapport au dollar américain et que les obligations d’État japonaises sur les différents mandats sont restées globalement inchangées.

L’impression du PIB de mardi indiquait une poursuite de la reprise post-Covid pour l’économie japonaise. Pourtant, cet écart plus étroit entre la réalité et les attentes de croissance trimestrielle tempère tout optimisme à plus long terme.

« L’économie japonaise s’est développée à un rythme extrêmement rapide au dernier trimestre, mais nous nous attendons à un nouveau ralentissement au cours du second semestre de l’année », a écrit Marcel Thieliant, responsable de l’Asie-Pacifique chez Capital Economics, dans une note.

« Cependant, les détails du rapport n’étaient pas aussi impressionnants que le titre », a-t-il ajouté. « Au lieu de cela, la quasi-totalité de l’augmentation de la production a été tirée par une augmentation de 1,8 % du commerce net. Cela a marqué la deuxième plus grande contribution du commerce net dans les 28 ans d’histoire de la série actuelle du PIB, avec seulement le rebond. des exportations depuis le premier confinement au début de la pandémie, ce qui a donné un coup de pouce plus important. »

Les exportations ont rebondi de 3,2 % par rapport au trimestre précédent – ​​en grande partie grâce à la flambée des livraisons de voitures – tandis que les importations ont chuté de 4,3 % au cours de la période.

D’autres détails au-delà du chiffre rose de la croissance globale du PIB suggèrent que la Banque du Japon est susceptible de revenir sur sa position monétaire ultra-accommodante.

Une baisse surprise de 0,5 % en rythme annualisé des dépenses de consommation privée, ainsi que des dépenses en capital modérées indiquant une demande intérieure modérée malgré la première augmentation séquentielle de la rémunération des employés en sept trimestres.

Cela survient alors que l’inflation a dépassé l’objectif de 2% de la BOJ pendant 15 mois consécutifs. En juillet, la banque centrale japonaise a assoupli son contrôle de la courbe des taux sur les obligations d’État japonaises à 10 ans dans le cadre d’une modification qui, selon elle, visait à rendre sa position monétaire ultra-facile plus durable.