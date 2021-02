LONDRES – L’économie de la zone euro a chuté de 0,7% au dernier trimestre de 2020, les gouvernements ayant intensifié les restrictions sociales pour contenir une deuxième vague d’infections à Covid-19, a annoncé mardi le bureau européen des statistiques.

Une lecture préliminaire indique une contraction annuelle du PIB de 6,8% pour la zone euro en 2020, a déclaré Eurostat.

La région avait connu un taux de croissance de 12,4% au troisième trimestre, car les faibles taux d’infection à l’époque avaient permis aux gouvernements de rouvrir partiellement leurs économies.

Cependant, l’urgence sanitaire s’est détériorée au cours des trois derniers mois de 2020, l’Allemagne et la France allant jusqu’à réintroduire des verrouillages nationaux. Le resserrement des restrictions sociales a pesé à nouveau sur les performances économiques.

Les données publiées la semaine dernière ont montré que l’Allemagne a augmenté de 0,1% au dernier trimestre de 2020. L’Espagne a connu un taux de croissance du PIB de 0,4% au cours de la même période tandis que la France s’est contractée de 1,3%. Les chiffres dépassaient les attentes des analystes et suggéraient que certaines entreprises avaient appris à gérer au mieux les verrouillages.

Néanmoins, la période de trois mois a également coïncidé avec l’annonce des premières approbations de vaccins contre le coronavirus, ce qui a renouvelé l’optimisme selon lequel la pandémie pourrait prendre fin plus tôt que prévu. Cependant, le déploiement a depuis lors été lent et cahoteux, les économistes craignant qu’il ne retarde la reprise économique si nécessaire.

« Le fiasco du plan de vaccination européen et le retrait de Bruxelles de son bras de fer avec le Royaume-Uni et AstraZeneca ont soulevé des doutes sur une reprise européenne, confirmé les pires caricatures de la bureaucratie maladroite et ravivé les craintes que l’Union européenne pourrait se briser », Anatole Kaletsky, fondateur de Gakeval Research a déclaré dans une note mardi matin.

En plus de la distribution inégale des injections de Covid-19, le nombre de cas quotidiens a également augmenté au cours de la nouvelle année au milieu de la propagation de nouvelles variantes du virus. Les gouvernements ont donc décidé de prolonger ou de réintroduire des verrouillages pour contenir la propagation.

Dans ce contexte, le Fonds monétaire international a abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2021. La semaine dernière, le Fonds a abaissé ses prévisions de croissance pour la région de 1 point de pourcentage à 4,2% cette année. L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne – les quatre plus grandes économies de la zone euro – ont toutes vu leurs prévisions de croissance réduites en 2021.