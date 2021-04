Le PIB de la zone euro au premier trimestre 2021 au milieu de nouveaux verrouillages de covid

La plupart des plus grandes économies de la région – l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne – ont toutes connu une baisse d’activité au cours des trois premiers mois de l’année.

LONDRES – L’économie de la zone euro contracté au premier trimestre de 2021, alors que les pays ont mis en œuvre de nouveaux verrouillages et restrictions au milieu d’une troisième vague d’infections à coronavirus.

La France a fait exception, la deuxième économie d’Europe affichant une croissance meilleure que prévu de 0,4% au premier trimestre. Bien que l’économie française reste en deçà de ses niveaux d’avant Covid, les chiffres de la croissance apporteront un certain réconfort dès le deuxième trimestre.

Cependant, en Allemagne, l’économie s’est contractée de 1,7% sur la même période. C’est pire que la baisse de 1,5% à laquelle les analystes s’attendaient, selon les données de Reuters.

Le pays a été durement touché par la troisième vague et les différentes approches entre ses différentes régions ont encore compliqué sa lutte contre la pandémie.

En Italie, les derniers chiffres du PIB ont montré une contraction de 0,4% pour le trimestre, légèrement supérieure aux attentes. L’économie espagnole s’est également contractée au cours de la même période, de 0,5%.

Pour l’avenir, cependant, les économistes sont confiants quant à 2021 pour la zone euro. Les pays de la région devraient commencer à recevoir des fonds de soutien Covid à l’échelle de l’UE au cours du second semestre, et la campagne de vaccination s’est considérablement accélérée depuis le début de 2021.

L’Union européenne s’attend à ce que 70% de la population adulte soit vaccinée cet été et les pays dépendants du tourisme espèrent qu’un plus grand nombre de personnes vaccinées leur permettra d’avoir une saison estivale plus réussie cette année.