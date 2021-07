Le PIB de la Chine a augmenté de 7,9 % au deuxième trimestre ; les ventes au détail dépassent les attentes

BEIJING — La Chine a annoncé une croissance du PIB au deuxième trimestre légèrement inférieure aux attentes, tandis que les ventes au détail et la production industrielle ont augmenté plus rapidement que prévu.

Le produit intérieur brut du pays a augmenté de 7,9% au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, a annoncé jeudi le Bureau national des statistiques. Cela était inférieur à l’estimation de Reuters d’une croissance de 8,1% pour la période d’avril à juin.

Le PIB du deuxième trimestre a augmenté de 1,3% par rapport au premier trimestre, plus rapide que le rythme de 0,6% entre le premier trimestre de cette année et le quatrième trimestre de 2020. Cependant, la dernière augmentation trimestrielle était encore plus lente que le rythme de 2,6% du quatrième trimestre.

Au premier trimestre, le PIB a augmenté de 18,3 %, contre une contraction il y a un an.