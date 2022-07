Le PIB chinois révélera une croissance morose après les fermetures de covid

Cette stratégie est devenue de plus en plus controversée et économiquement dommageable. L’arrivée de variantes plus infectieuses cette année a entraîné la nécessité de confinements plus longs et plus sévères pour maîtriser les épidémies. Le confinement de deux mois de la ville la plus peuplée de Chine, Shanghai, a été particulièrement dévastateur.