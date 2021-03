La bête quotidienne

Des vaccins pour tous d’ici le 1er mai? Ne comptez pas dessus, disent les experts

Frederic Brown / AFP via Getty Le président Joe Biden a offert aux Américains de tout le pays une lueur d’espoir jeudi soir avec un mandat pour que les États mettent les vaccins COVID-19 à la disposition de tous les 18 ans et plus d’ici le 1er mai, mais les experts disent que c’est beaucoup plus probable les gens sont sur le point de trouver leurs espoirs déçus.En Californie, les responsables de la santé de l’État sont toujours en train de bricoler la liste des conditions médicales que les personnes de moins de 65 ans devraient avoir pour se qualifier pour un vaccin COVID-19. En Floride, les sites de vaccination fédéraux nouvellement ouverts dans les quartiers minoritaires n’augmentent pas le taux de vaccination abyssal de l’État pour les résidents noirs et hispaniques. Au Texas, l’État a vu sa distribution hebdomadaire de vaccins chuter de plus de 200 000 personnes. Et à Washington, DC, où Biden a prononcé son premier discours présidentiel de la Maison Blanche, un site de pré-inscription pour les résidents a omis une catégorie de travailleurs essentiels qui sont actuellement éligibles pour se faire vacciner. seuls quelques-uns des cauchemars logistiques qui suggèrent que le mandat du président pourrait être bien en deçà de ses attentes, selon des experts en maladies infectieuses. Ce sera presque impossible sans l’augmentation significative de l’approvisionnement national en vaccins que Biden a promis de se matérialiser dans les semaines à venir. Jeffrey Klausner, professeur adjoint d’épidémiologie à l’UCLA, a déclaré que l’idée que les États-Unis disposeront de suffisamment de vaccins dans six semaines pour rendre chaque adulte du pays éligible est «ambitieuse». »A déclaré Klausner au Daily Beast. «Dans le sud de la Californie, nous avons dû fermer des sites car il n’y a pas assez de vaccins. Nous gérons des sites qui renvoient les gens chez eux tous les jours parce que nous sommes à court d’approvisionnement. »Des États comme le Rhode Island, le Vermont et le New Hampshire sont plus susceptibles de respecter la date limite du 1er mai en raison de leur petite population, et ils ont toujours réussi à respecter la vaccination. buts. «Pour les plus grands États comme la Floride, le Texas et la Californie, ce n’est pas réaliste», a déclaré Klausner. «Ces États continueront à établir des priorités par âge, risque et codes postaux. Nous devons également nous assurer que nous atteignons d’abord les travailleurs et les populations essentiels qui ont souffert de manière disproportionnée pendant la pandémie. »Jill Roberts, professeur d’épidémiologie à l’Université de Floride du Sud, a déclaré que Biden imposait un« délai terriblement optimiste »car les systèmes de distribution des vaccins des États ne sont pas disponibles. n’atteint pas efficacement les personnes défavorisées, qui n’ont peut-être pas d’ordinateurs pour prendre des rendez-vous en ligne, le transport vers les sites de vaccination et le luxe de prendre du temps pour faire la queue.Biker Week est une blague pour les non-vaccinés en Floride «Notre système actuel n’est pas très efficaces, nous voyons plusieurs rapports de vaccins inutilisés à la fin de la journée et donnés à quiconque reste assez longtemps pour voir si des suppléments sont disponibles », a déclaré Roberts. «Il y a trop d’obstacles inutiles [such as] les conditions de résidence dans les États, les exigences légales de résidence aux États-Unis et l’exigence de pièces d’identité émises par le gouvernement. »À Washington, DC, par exemple, les résidents cherchant à obtenir des emplacements de vaccins limités via un site Web lent ont comparé le processus au film The Hunger Games. Mercredi, le district de Columbia a déployé un nouveau système de pré-inscription en ligne qui présentait encore un problème: les employés de l’entretien des propriétés commerciales et résidentielles et des services environnementaux qui sont éligibles aux vaccins n’étaient pas répertoriés dans un menu déroulant sur le site, malgré étant éligible au vaccin dans l’actuel niveau 1 de la phase 1c Au cours de son discours de jeudi, semblant prendre une page du livre de jeu vantard de son prédécesseur Donald Trump, Biden a hardiment affirmé que son administration était sur la bonne voie pour franchir des jalons plus tôt que prévu. « J’ai dit que j’avais l’intention de recevoir 100 millions de coups de feu dans les bras des gens au cours de mes 100 premiers jours au bureau », a déclaré Biden. «Ce soir, je peux dire que nous n’allons pas seulement atteindre cet objectif, nous allons le battre. Parce que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif de 100 millions de coups de feu lors de mon 60e jour au pouvoir. Aucun autre pays au monde n’a fait cela, aucun. »Biden a déclaré que la Maison Blanche s’est également concentrée sur le service aux personnes des communautés les plus durement touchées par cette pandémie – communautés noires, latino-américaines, amérindiennes et rurales – en fournissant des vaccins à 10 000 personnes. pharmacies à travers l’Amérique et la mise en place de près de 600 sites de vaccination de l’Agence fédérale de gestion des urgences. «Alors, à quoi tout cela s’additionne-t-il?» Dit Biden. «Lorsque j’ai pris mes fonctions il y a 50 jours, seulement 8% des personnes de plus de 65 ans avaient reçu leur première vaccination. Aujourd’hui, ce nombre est de 65 pour cent. »Il a également affirmé que chaque Américain qui veut un vaccin pourra se faire vacciner d’ici la fin mai et a annoncé que le gouvernement fédéral achèterait 100 millions de doses supplémentaires de vaccins Johnson & Johnson. Certains États, la réalité sur le terrain ne correspond pas à l’évaluation bouillonnante de Biden sur le déploiement des vaccins par son administration.Par exemple, les sites de vaccination fédéraux en Floride destinés à aider à augmenter le nombre de personnes minoritaires et à faible revenu éligibles aux vaccins ont été obstinés. par un faible taux de participation, obligeant les vaccinateurs à donner des vaccins à pratiquement tous les adultes qui en voulaient un, selon le Miami Herald. En conséquence, les sites ont atteint leurs objectifs de vaccination mais n’atteignent pas les personnes qui en ont le plus besoin, tandis que Johnson & Johnson n’aide pas la cause du président. Plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a annoncé que le gouvernement distribuerait 18,5 millions de doses, environ 3 millions de moins que la semaine précédente, car aucune nouvelle dose du vaccin de Johnson & Johnson n'était prête à être administrée. Selon Reuters, la fabrication de J & J a été plus lente que prévu, et la société ne devait reprendre les expéditions que plus tard ce mois-ci. « Je m'occupe de la livraison des vaccins tous les jours », a déclaré Klausner de l'UCLA. «L'approvisionnement n'est tout simplement pas là. L'approvisionnement sera-t-il là dans six semaines? J'aimerais certainement l'espérer. »