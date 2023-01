Le PIB américain a augmenté de 2,9 % au quatrième trimestre, plus que prévu alors même que les craintes de récession se profilent

L’économie américaine a terminé 2022 en pleine forme, même si des questions persistent quant à savoir si la croissance deviendra négative au cours de l’année à venir.

Le produit intérieur brut du quatrième trimestre, la somme de tous les biens et services produits pour la période d’octobre à décembre, a augmenté à un rythme annualisé de 2,9 %, a rapporté jeudi le département du Commerce. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à une lecture de 2,8%.

Le taux de croissance a été légèrement inférieur au rythme de 3,2 % enregistré au troisième trimestre.

Les contrats à terme sur les marchés boursiers ont augmenté à la suite du rapport, tandis que les rendements du Trésor étaient également pour la plupart plus élevés.

Les dépenses de consommation, qui représentent environ 68 % du PIB, ont augmenté de 2,1 % pour la période, en légère baisse par rapport aux 2,3 % de la période précédente, mais toujours positives.

Les lectures d’inflation ont considérablement baissé. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 3,2 %, conformément aux attentes, mais en forte baisse par rapport à 4,8 % au troisième trimestre. Hors alimentation et énergie, l’indice en chaîne a augmenté de 3,9 %, contre 4,7 % auparavant.

Parallèlement à l’impulsion des consommateurs, l’augmentation des investissements privés dans les stocks, des dépenses publiques et des investissements fixes non résidentiels a contribué à augmenter le chiffre du PIB. Une chute de 26,7 % de l’investissement fixe résidentiel, reflétant une forte baisse du logement, a freiné la croissance, tout comme une baisse de 1,3 % des exportations.

“Le mélange de croissance était décourageant et les données mensuelles suggèrent que l’économie a perdu de son élan au cours du quatrième trimestre”, a écrit Andrew Hunter, économiste américain senior pour Capital Economics. “Nous prévoyons toujours que l’impact décalé de la flambée des taux d’intérêt poussera l’économie dans une légère récession au premier semestre de cette année.”

Le rapport clôt une année volatile pour l’économie.

Après une année 2021 qui a vu le PIB augmenter à son rythme le plus rapide depuis 1984, les deux premiers trimestres de 2022 ont commencé avec une croissance négative, correspondant à une définition communément admise d’une récession. Cependant, un consommateur résilient et un marché du travail solide ont aidé la croissance à devenir positive au cours des deux derniers trimestres et à donner de l’espoir pour 2023.

Un rapport économique distinct jeudi a mis en évidence un marché du travail solide et tendu. Inscriptions hebdomadaires au chômage a chuté de 6 000, jusqu’à 186 000 pour la lecture la plus basse depuis avril 2022 et bien en dessous de l’estimation de 205 000 de Dow Jones.

Les commandes de biens durables ont également été bien meilleures que prévu, en hausse de 5,6 % pour décembre, par rapport à l’estimation de 2,4 %. Cependant, les commandes ont chuté de 0,1 % si l’on exclut le transport, la demande d’avions de passagers Boeing ayant contribué à faire grimper le chiffre global.

Malgré des données économiques assez solides, la plupart des économistes pensent qu’une récession est une forte possibilité cette année.

Une série de hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale visant à maîtriser l’inflation galopante devrait se faire sentir cette année. La Fed a relevé son taux d’emprunt de référence de 4,25 points de pourcentage depuis mars 2022 pour atteindre son taux le plus élevé depuis fin 2007. Les hausses de taux opèrent généralement avec des décalages, ce qui signifie que leur effet réel pourrait ne pas se faire sentir avant l’avenir.

Les marchés voient une quasi-certitude que la Fed va adopter une autre augmentation d’un quart de point de pourcentage lors de sa réunion de la semaine prochaine et fera probablement suivre cela d’une autre hausse de taille similaire en mars.

Certains secteurs de l’économie ont montré des signes de récession même si la croissance globale a été positive. Le logement en particulier a été à la traîne, avec des permis de construire en baisse de 30 % en décembre par rapport à il y a un an et des mises en chantier en baisse de 22 %.

Les rapports sur les bénéfices des entreprises du quatrième trimestre signalent également une récession potentielle des bénéfices. Avec près de 20 % des entreprises du S&P 500 déclarant, les bénéfices enregistrent une perte de 3 %, même avec une croissance des revenus de 4,1 %, selon Refinitiv.

Les dépenses de consommation montrent également des signes d’affaiblissement, les ventes au détail ayant diminué de 1,1 % en décembre.