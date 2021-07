Le PIB américain a augmenté à un rythme de 6,5% au deuxième trimestre, bien en deçà des attentes

L’économie américaine a progressé à un rythme décevant au deuxième trimestre, signe que les États-Unis ont échappé aux entraves de la pandémie de Covid-19 mais ont encore du travail à faire, a rapporté jeudi le département du Commerce.

Le produit intérieur brut, une mesure de tous les biens et services produits au cours de la période d’avril à juin, a accéléré de 6,4 % sur une base annualisée. C’était légèrement plus fort que le gain de 6,3 % au premier trimestre, qui a été légèrement révisé à la baisse.

Bien que cela aurait été fort avant la pandémie, le gain était considérablement inférieur à l’estimation de 8,4% du Dow Jones.

La baisse des stocks privés et de l’investissement résidentiel ainsi qu’un ralentissement des dépenses du gouvernement fédéral ont freiné les gains. L’augmentation des importations a également été un facteur, a déclaré le gouvernement.

L’augmentation globale est attribuable à l’augmentation des dépenses personnelles, qui ont augmenté de 11,8 %, les consommateurs représentant 69 % de toutes les activités. L’investissement fixe non résidentiel, les exportations et les dépenses des gouvernements étatiques et locaux ont également contribué à stimuler la production.

Le gain a également été une mesure de la distance parcourue par l’économie par rapport aux fermetures imposées pendant les premiers jours de la pandémie, lorsque le gouvernement de tout le pays a interrompu de larges pans de l’activité économique pour lutter contre la propagation de Covid-19.

Au plus bas, l’économie s’est effondrée de 31,4 % au deuxième trimestre 2020 ; il a rebondi de 33,4% au cours des trois mois suivants et a continué à se normaliser depuis.

Dans les années précédant la pandémie, le gain du deuxième trimestre aurait été le plus fort depuis le troisième trimestre de 2003.

Bien que la production soit restée inférieure à son niveau d’avant la pandémie, le National Bureau of Economic Research a déclaré que la récession qui avait commencé en février 2020 s’était terminée deux mois plus tard, la plus courte jamais enregistrée.

Pourtant, des secteurs de l’économie restent sous-marins, le marché du travail en particulier ayant du mal à revenir à la normale.

Un point de données distinct publié jeudi a montré que 400 000 personnes ont déposé des demandes initiales d’allocations de chômage pour la semaine se terminant le 24 juillet. Ce niveau est presque le double de la norme pré-pandémique et était supérieur à l’estimation de 380 000 Dow Jones.

