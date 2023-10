L’économie américaine a connu une croissance encore plus rapide que prévu au troisième trimestre, soutenue par une consommation vigoureuse malgré des taux d’intérêt plus élevés, des pressions inflationnistes persistantes et une variété d’autres vents contraires nationaux et mondiaux.

Le produit intérieur brut, qui mesure tous les biens et services produits aux États-Unis, a augmenté à un rythme annualisé de 4,9 % entre juillet et septembre, contre 2,1 % au deuxième trimestre. Les économistes interrogés par Dow Jones tablaient sur une accélération de 4,7%.

Cette forte augmentation est due aux contributions des dépenses de consommation, de l’augmentation des stocks, des exportations, des investissements résidentiels et des dépenses publiques.

