L’économie américaine a connu une croissance encore plus rapide que prévu au troisième trimestre, soutenue par une consommation vigoureuse malgré des taux d’intérêt plus élevés, des pressions inflationnistes persistantes et une variété d’autres vents contraires nationaux et mondiaux.

Le produit intérieur brut, qui mesure tous les biens et services produits aux États-Unis, a augmenté à un rythme annualisé de 4,9 % entre juillet et septembre, contre un rythme non révisé de 2,1 % au deuxième trimestre, selon le rapport. Le Département du Commerce a rapporté Jeudi.. Les économistes interrogés par Dow Jones tablaient sur une accélération de 4,7%.

Cette forte augmentation est due aux contributions des dépenses de consommation, de l’augmentation des stocks, des exportations, des investissements résidentiels et des dépenses publiques.

Les dépenses de consommation, telles que mesurées par les dépenses de consommation personnelle, ont augmenté de 4 % sur le trimestre après avoir augmenté de seulement 0,8 % au deuxième trimestre. L’investissement intérieur privé brut a bondi de 8,4% et les dépenses et investissements publics de 4,6%.

Les dépenses de consommation se répartissent assez également entre les biens et les services, les deux mesures ayant augmenté respectivement de 4,8 % et 3,6 %.

L’augmentation du PIB a marqué la plus forte hausse depuis le quatrième trimestre 2021.

Les marchés ont peu réagi aux nouvelles, avec des contrats à terme sur les marchés boursiers négatifs à l’approche de l’ouverture et des rendements du Trésor généralement inférieurs.

Même si le rapport pourrait donner à la Réserve fédérale une certaine impulsion pour maintenir sa politique restrictive, les traders n’anticipaient toujours aucune possibilité de hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine, selon les données du groupe CME. Les prix à terme ont indiqué une probabilité d’augmentation de seulement 27 % lors de la réunion de décembre suivant la publication du PIB.

“Les investisseurs ne devraient pas être surpris que les consommateurs aient dépensé au cours des derniers mois de l’été”, a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. “La vraie question est de savoir si la tendance peut se poursuivre au cours des prochains trimestres, et nous ne pensons pas.”

Dans d’autres nouvelles économiques jeudi, le Le ministère du Travail a signalé que les inscriptions au chômage ont totalisé 210 000 pour la semaine terminée le 21 octobre, en hausse de 10 000 par rapport à la période précédente et légèrement supérieure à l’estimation du Dow Jones de 207 000. Aussi, commandes de biens durables a augmenté de 4,7% en septembre, bien avant le gain de 0,1% d’août et les 2% prévus, selon le département du Commerce.

À une époque où de nombreux économistes pensaient que les États-Unis seraient au milieu d’une récession au moins légère, la croissance a maintenu son rythme grâce à des dépenses de consommation qui ont dépassé toutes les attentes. Le consommateur était responsable d’environ 68 % du PIB au troisième trimestre.

Même avec l’épuisement des paiements de transfert gouvernementaux de l’ère Covid, les dépenses ont été fortes alors que les ménages puisent dans leur épargne et augmentent leurs soldes de cartes de crédit.

Ces gains surviennent également malgré le fait que la Réserve fédérale a non seulement augmenté ses taux à un rythme record depuis le début des années 1980, mais s’est également engagée à maintenir les taux élevés jusqu’à ce que l’inflation revienne à des niveaux acceptables. Les hausses de prix ont été bien supérieures à l’objectif annuel de 2 % fixé par la banque centrale, même si le taux d’inflation a au moins ralenti ces derniers mois.

L’indice des prix pondéré en chaîne, qui prend en compte les changements dans les habitudes d’achat des consommateurs pour évaluer l’inflation, a augmenté de 3,5 % pour le trimestre, contre 1,7 % au deuxième trimestre et supérieur à l’estimation du Dow Jones de 2,5 %.

Outre les taux et l’inflation, les consommateurs sont confrontés à divers autres problèmes.

La reprise des remboursements des prêts étudiants devrait peser sur les budgets des ménages, tandis que les prix élevés de l’essence et un marché boursier chancelant frappent les niveaux de confiance. Les tensions géopolitiques posent également des problèmes potentiels, avec combats entre Israël et le Hamas et la guerre en Ukraine suscite de grandes incertitudes quant à l’avenir.

Même si les États-Unis ont fait preuve de résilience face aux différents défis, la plupart des économistes s’attendent à un ralentissement considérable de la croissance dans les mois à venir. Cependant, ils pensent généralement que les États-Unis peuvent éviter une récession sans autre choc imprévu.