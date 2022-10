Le PIB américain a accéléré à un rythme de 2,6 % au troisième trimestre, mieux que prévu alors que la croissance devient positive

L’économie américaine a enregistré sa première période de croissance positive pour 2022 au troisième trimestre, atténuant au moins temporairement les craintes d’inflation, a rapporté jeudi le Bureau of Economic Analysis.

Le PIB, une somme de tous les biens et services produits de juillet à septembre, a augmenté à un rythme annualisé de 2,6 % pour la période, contre 2,3 % selon l’estimation du Dow Jones.

Cette lecture fait suite à des trimestres négatifs consécutifs pour commencer l’année, répondant à une définition communément acceptée de la récession, bien que le National Bureau of Economic Research soit généralement considéré comme l’arbitre des ralentissements et des expansions.

La croissance est due en grande partie à la réduction du déficit commercial, que les économistes attendaient et considèrent comme un événement ponctuel qui ne se reproduira pas au cours des prochains trimestres. Les gains du PIB provenaient également d’augmentations des dépenses de consommation, des investissements fixes non résidentiels et des dépenses publiques.

La baisse de l’investissement fixe résidentiel et des stocks privés a compensé les gains, a déclaré le BEA.

Le rapport intervient alors que les décideurs mènent une bataille rangée contre l’inflation, qui tourne autour de ses niveaux les plus élevés depuis plus de 40 ans. Les flambées des prix sont dues à un certain nombre de facteurs, dont beaucoup sont liés à la pandémie, mais également poussés par des mesures de relance budgétaire et monétaire sans précédent qui continuent de faire leur chemin dans le système financier.

