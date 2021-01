Rishi Sunak a averti aujourd’hui que les choses « deviendraient plus difficiles avant de s’améliorer », car des chiffres sombres montrent que le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour une autre récession, avec un PIB en chute de 2,6% au milieu du deuxième verrouillage de Covid en novembre.

Les restrictions en vigueur dans les quatre pays du Royaume-Uni ont provoqué un nouveau ralentissement de l’activité après six mois d’amélioration après l’apparition de la maladie.

L’impact a été plus limité que ne le craignaient de nombreux analystes, les entreprises ayant réussi à trouver des moyens de contourner les bordures. Mais cela signifie que l’économie était encore 8,5 pour cent plus petite en novembre qu’en février.

Les groupes d’affaires ont averti que tout rassemblement de décembre aurait été étouffé par les contrôles sévères du « niveau » en Angleterre, et une récession à double creux semble désormais « inévitable » avec le nouveau draconien encore plus difficile à lutter contre le mutant Covid.

M. Sunak a déclaré qu’il était clair que «les choses deviendront plus difficiles avant de s’améliorer et les chiffres d’aujourd’hui soulignent l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés».

Cependant, il a déclaré que la collecte de vaccins offrait un espoir de reprise et que le Trésor était prêt à soutenir les personnes touchées par la crise.

« Avec ce soutien, ainsi que la résilience et l’esprit d’entreprise du peuple britannique, nous réussirons à traverser cela », a-t-il déclaré.

Le directeur des statistiques économiques de l’ONS, Darren Morgan, a déclaré: « L’économie a été touchée par les restrictions mises en place pour contenir la pandémie en novembre, les pubs et les coiffeurs ayant le plus grand impact.

Le PIB a chuté de 2,6% en novembre alors que le deuxième verrouillage du coronavirus a martelé l’économie, selon les chiffres officiels aujourd’hui. Dans ce graphique, 100 représente la taille de l’économie en 2018

«Cependant, de nombreuses entreprises se sont adaptées aux nouvelles conditions de travail pendant la pandémie, telles que l’utilisation généralisée du click and collect ainsi que le passage en ligne. La fabrication et la construction ont généralement continué à fonctionner, tandis que les écoles sont également restées ouvertes, ce qui signifie que l’impact sur l’économie a été beaucoup plus faible en novembre que lors du premier verrouillage.

«La construction automobile, soutenue par la demande étrangère, la construction de logements et les infrastructures se sont développées et sont maintenant toutes au-dessus de leurs niveaux d’avant la pandémie.

Malgré les chiffres plus résistants que prévu – en particulier dans la construction et la fabrication – les économistes ont mis en garde contre une récession imminente à double creux, après un ralentissement historique l’année dernière.

Howard Archer d’EY a déclaré: « Avec les verrouillages à travers le Royaume-Uni remis en place et devant durer au moins jusqu’à la mi-février … l’économie connaîtra un début difficile jusqu’en 2021 et connaîtra une nette contraction au premier trimestre.

«La prévision est pour un premier trimestre de baisse du PIB dans la région de 3,0 à 4,0 pour cent en glissement trimestriel. Cela entraînerait une récession à double creux ».

Suren Thiru, responsable de la division économique des chambres de commerce britanniques, a déclaré que les derniers chiffres «soulignent les dommages continus causés à l’économie britannique».

« La baisse de la production en novembre a été en grande partie due au ralentissement de l’activité depuis le deuxième verrouillage, les entreprises de services axées sur les consommateurs, qui sont les plus exposées aux restrictions de verrouillage, ayant subi un mois particulièrement difficile », a-t-il déclaré.

« Avec toute reprise de la production après le verrouillage en décembre, contrainte par les restrictions plus strictes, y compris l’introduction de mesures de niveau 4, l’économie britannique devrait s’être contractée au dernier trimestre de 2020.

Un troisième verrouillage signifie qu’une récession à double creux au premier trimestre de cette année peut être inévitable, en particulier si la perturbation actuelle post-Brexit persiste tout au long du trimestre.

Rishi Sunak est confronté à une tâche difficile de gérer l’économie avec son budget prévu en mars

La chancelière fantôme Anneliese Dodds a déclaré: « Le Royaume-Uni a déjà connu la pire récession de toutes les grandes économies et nous sommes maintenant en danger d’un double creux dévastateur.

« Au lieu de sécuriser notre économie, la chancelière réduit progressivement le soutien économique et frappe les familles d’un triple coup de marteau de gel des salaires, d’une réduction du crédit universel et d’une hausse de la taxe d’habitation. »