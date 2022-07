Le PIB a chuté de 0,9 %. Les États-Unis entrent-ils en récession ?

Le dernier rapport sur les données économiques le rend officiel : les États-Unis ont maintenant connu deux trimestres de baisse du PIB, ce qui signifie que l’économie s’est contractée au cours des six premiers mois de l’année. C’est une définition courante mais non officielle d’une récession.

Le PIB a chuté à un taux annuel de 0,9% au deuxième trimestre de l’année, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce. Cela vient après que le PIB a chuté à un taux annualisé de 1,6% au premier trimestre.

Alors, les États-Unis entrent-ils dans un ralentissement économique ?

Bien que certains puissent prétendre que les États-Unis sont actuellement en récession « technique », de nombreux économistes affirment que cela ne signifie probablement pas que le pays est en récession car le marché du travail global est toujours solide.

“Je ne pense pas que ces deux trimestres de croissance négative indiquent une récession à ce stade”, a déclaré Beth Ann Bovino, économiste en chef aux États-Unis chez S&P Global.

Les récessions signifient généralement que davantage de personnes perdent leur emploi et ont du mal à en trouver de nouveaux. Jusqu’à présent, cela ne semble pas se produire. Bovino a souligné plusieurs indicateurs qui soulignent la santé du marché du travail : le taux de chômage s’élève à 3,6 %, juste légèrement au-dessus de son niveau d’avant la pandémie, qui était à son plus bas niveau en 50 ans. Les employeurs ont ajouté des centaines de milliers d’emplois à l’économie chaque mois. Les demandes de chômage ont augmenté ces dernières semaines, mais elles sont toujours à des niveaux bas. Les offres d’emploi ont également légèrement diminué, mais il reste encore près de deux offres d’emploi pour chaque chômeur.

Les récessions sont officiellement déclarées par un groupe de huit économistes du National Bureau of Economic Research qui composent le Business Cycle Dating Committee. Le groupe définit une récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui se propage dans l’ensemble de l’économie et qui dure plus de quelques mois”.

Le PIB, une large mesure de la production économique totale du pays, est un aspect important que le comité considère, mais ce n’est pas le seul. Le comité examine également les niveaux d’emploi, le revenu personnel, les ventes au détail et la production industrielle. Mais le comité prend souvent environ un an pour déclarer officiellement le début d’une récession, ce qui signifie qu’il ne fera probablement pas d’annonce de si tôt.

Les récessions sont généralement marquées par une forte augmentation du taux de chômage et des licenciements généralisés dans différents secteurs économiques. Les économistes qui ne croient pas que le pays est en récession soulignent que les États-Unis ne voient pas cela, bien que l’activité dans des secteurs comme le logement ralentisse à mesure que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt, ce qui rend plus coûteux pour les Américains de souscrire un hypothèque.

Les économistes et les décideurs soulignent également que les données du PIB sont sujettes à des révisions, et le rapport de jeudi n’inclut que les chiffres avancés pour le deuxième trimestre, ce qui signifie que les chiffres pourraient être révisés à la hausse ou à la baisse dans les mois à venir – à mesure que de plus amples informations émergent sur le passé. trimestre, il pourrait s’avérer que l’économie américaine ne se contracte pas après tout ou que la baisse pourrait s’aggraver. La prochaine révision du PIB du deuxième trimestre devrait être publiée le 25 août et tiendra compte de plus de données qui ne sont pas encore disponibles.

Pourtant, l’économie se refroidit clairement et même si les États-Unis ne sont pas encore en récession, cela ne signifie pas qu’un ralentissement économique douloureux ne se produira pas dans les mois à venir.

L’économie ralentit considérablement

Selon le rapport sur le PIB, les dépenses de consommation ont ralenti au deuxième trimestre, progressant de 1% sur une base annualisée contre 1,8% au premier trimestre. Les dépenses en services ont cependant augmenté, ce qui indique que les consommateurs continuent de sortir et de dépenser de l’argent.

“Les consommateurs continuent de dépenser”, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. « Ils dépensent simplement avec plus de prudence et plus de soucis au sujet de l’inflation. Les entreprises continuent d’embaucher et d’investir, mais elles sont aussi généralement inquiètes des perspectives.

La baisse du PIB a également été alimentée par un ralentissement du marché du logement. L’investissement résidentiel a chuté de 14% en rythme annuel au deuxième trimestre, la construction de maisons ayant ralenti et les ventes de maisons neuves et existantes ayant chuté.

La Fed devrait également continuer à relever les taux d’intérêt cette année, ce qui ralentira probablement davantage l’économie. En rendant les emprunts plus chers, les responsables de la banque centrale tentent de freiner la demande des consommateurs, ce qui devrait éventuellement entraîner une baisse des prix. Mais la Fed risque d’aller trop loin, provoquant un ralentissement du marché du travail alors que les entreprises renoncent à embaucher.

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a déclaré mercredi qu’il ne croyait pas que les États-Unis étaient actuellement en récession, soulignant le marché du travail “très solide”, bien qu’il ait noté qu’il y avait des signes de refroidissement de l’économie. Il a également reconnu que la voie pour éviter une récession s’était « rétrécie » et que le marché du travail devrait probablement s’assouplir pour faire baisser l’inflation.

“Nous n’essayons pas d’avoir une récession, et nous ne pensons pas que nous devons le faire”, a déclaré Powell lors d’un point de presse. “Nous pensons qu’il existe un moyen pour nous de réduire l’inflation tout en maintenant un marché du travail solide.”

Powell a déclaré qu’il n’avait pas vu les chiffres du PIB avant la publication du rapport, mais a noté que les chiffres avancés étaient souvent révisés, il était donc important de prendre les données avec un “grain de sel”.

Mercredi, la Fed a relevé les taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage, une autre forte augmentation et la quatrième fois que la banque centrale a relevé les taux cette année après les avoir maintenus à près de zéro pendant une grande partie de la pandémie. Cette décision est intervenue après que les récentes données sur l’inflation ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté de 9,1% par rapport à l’année précédente en juin, un nouveau record en quatre décennies.

Powell a déclaré qu’une autre hausse des taux d’intérêt “anormalement importante” pourrait être appropriée lors de la prochaine réunion politique de la Fed en septembre, bien que les responsables n’aient pas encore pris de décision et évalueront de nouvelles données économiques dans les semaines à venir. Powell a déclaré que la Fed cherchera des “preuves irréfutables” que l’inflation se rapproche de l’objectif de 2% d’inflation de la banque centrale.

Après la publication du rapport, l’administration Biden a tenté d’apaiser les craintes d’un ralentissement économique. Le président Biden a déclaré dans un communiqué qu’il n’était “pas surprenant” que l’économie se refroidisse alors que la Fed tente de maîtriser l’inflation. Mercredi, Karine Jean-Pierre, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a également déclaré que l’administration ne croyait pas que le pays était en récession.

“En ce moment, nous voyons ce marché du travail fort avec environ 400 000 emplois créés chaque mois”, a déclaré Jean-Pierre lors d’un point de presse. “Donc, la façon dont nous voyons est que nous ne sommes pas actuellement en récession ou en pré-récession.”

Mais même si les États-Unis ne sont pas en récession, de nombreux Américains sont toujours confrontés à des difficultés. Les ménages ont du mal à se payer les produits de première nécessité, comme le loyer et la nourriture à l’épicerie. Bien que les prix de l’essence aient commencé à chuter à partir d’un sommet de plus de 5 $ le gallon le mois dernier, les prix du carburant sont beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an. Et l’économie s’est encore contractée, ce qui n’est pas très bon pour les entreprises et les consommateurs américains.

“Ce n’est jamais agréable de voir un chiffre négatif pour le PIB”, a déclaré Bovino. “Cela signifie que l’économie s’est contractée, et quelqu’un le ressent et ce n’est pas bon.”