Le PIB a chuté de 0,9 % au deuxième trimestre, la deuxième baisse consécutive et un signal de récession fort

L’économie américaine s’est contractée pour le deuxième trimestre consécutif d’avril à juin, atteignant une règle empirique largement acceptée pour une récession, a rapporté jeudi le Bureau of Economic Analysis.

Sous la pression de la flambée de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt et de l’intensification des pressions sur la chaîne d’approvisionnement, le produit intérieur brut a diminué de 0,9 % pour la période, après une baisse de 1,6 % au premier trimestre. L’estimation du Dow Jones était pour un gain de 0,3 %.

Officiellement, le National Bureau of Economic Research déclare des récessions et des expansions, et ne portera probablement pas de jugement sur la période en question avant des mois, voire plus.

Mais une deuxième lecture négative consécutive du PIB correspond à une vision de base de longue date de la récession, malgré les circonstances inhabituelles de la baisse et indépendamment de ce que le NBER décide. Le PIB est la mesure la plus large de l’économie et englobe le niveau total des biens et services produits au cours de la période.

