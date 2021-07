Le PIB a augmenté de 6,5% au deuxième trimestre au milieu des vaccinations contre le COVID, assouplissant les contraintes

L’économie américaine a fortement progressé au deuxième trimestre au milieu de la réouverture de l’économie et de l’augmentation des vaccinations contre le COVID-19, mais la poussée a été moins robuste que prévu et a probablement représenté un point culminant au cours d’une année historiquement forte.

Le produit intérieur brut du pays, la valeur de tous les biens et services produits aux États-Unis, a augmenté à un taux annuel désaisonnalisé de 6,5% sur la période avril-juin, a annoncé jeudi le département du Commerce. Les économistes interrogés par Bloomberg avaient prévu une hausse de 8,5% du PIB.

Au cours du trimestre, la production économique a dépassé son niveau d’avant la pandémie, un jalon notable compte tenu de la gravité de la récession la plus prononcée jamais enregistrée au pays.

Pour le deuxième trimestre consécutif, les gains ont été menés par les ménages disposant d’environ 2,5 billions de dollars de chèques de relance et de salaires qu’ils ont économisés tout en s’accroupissant pendant la pandémie. Les entreprises ont également joué un rôle important dans leurs efforts pour répondre à la demande des clients en achetant de nouveaux ordinateurs, camions et machines d’usine.

Mais ces forces ont été en partie compensées par un ralentissement des mises en chantier de logements en grande partie dû à des pénuries de matériaux et de main-d’œuvre, ainsi qu’à des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement qui ont contraint les entreprises à réduire leurs stocks.

La croissance devrait rester relativement forte le reste de l’année, car de plus en plus d’Américains reçoivent des vaccins COVID et les acheteurs continuent de faire des folies. Environ 58% des personnes de plus de 12 ans ont été complètement vaccinées

Mais l’activité devrait ralentir plus que prévu dans les mois à venir en raison de problèmes d’approvisionnement persistants qui laissent les étagères des magasins faibles sur de nombreux produits populaires, d’une augmentation de l’inflation, de la propagation rapide de la variante delta du COVID-19 et de l’atténuation de l’impact de la mesures de relance fédérales.

Les pénuries de main-d’œuvre ont également limité l’économie, mais devraient s’atténuer d’ici septembre à mesure que les écoles rouvriront et que les parents retourneront au bureau et que les allocations de chômage généreuses expireront.

La variante pose un risque supplémentaire pour l’économie si elle incite les États et les villes à rétablir les contraintes commerciales. La souche a fait grimper la moyenne mobile sur sept jours des cas de COVID à environ 40 000 récemment, contre environ 11 000 à la mi-juin, bien que ce soit encore bien en deçà des 250 000 cas par jour enregistrés en janvier, selon les Centers for Disease Control et Prévention.

Même avec les obstacles, les économistes interrogés par Wolters Kluwer Blue Chip Financial Indicators ont prédit plus tôt ce mois-ci que l’économie augmenterait de 6,6% cette année, le rythme le plus rapide depuis le début des années 1980, selon leur estimation moyenne. Les principales sociétés de recherche économique telles que Barclays, Morgan Stanley, Bank of America et Oxford Economics prévoyaient une croissance d’environ 7 %.

« Le pic est peut-être derrière nous, mais nous nous attendons à ce que l’économie conserve une forte dynamique jusqu’en 2022 », a écrit l’économiste Lydia Boussour d’Oxford Economics dans une note aux clients.

Un examen plus approfondi de la performance de l’économie au dernier trimestre :

Boom des dépenses de consommation

Les dépenses des ménages ont bondi de 11,8 % après une hausse de 11,4 % en début d’année. Les Américains libèrent toujours une demande refoulée maintenant que la plupart des États ont levé la capacité et d’autres restrictions commerciales. Cependant, certains comtés de Californie et du Nevada conseillent à tous les résidents, y compris ceux vaccinés, de porter à nouveau des masques à l’intérieur après les récents pics de COVID.

Depuis décembre, les dépenses excessives ont été facilitées par des chèques de relance de 600 $ et 1 400 $ pour la plupart des individus.

La consommation représente environ 70 % de l’activité économique.

L’investissement des entreprises brille à nouveau

Les dépenses en capital des entreprises ont fortement augmenté pour un quatrième trimestre consécutif, grimpant de 8 % après des augmentations à deux chiffres au cours des périodes précédentes.

Les dépenses en ordinateurs, camions de livraison, machines d’usine et autres accessoires ont augmenté de 13 %. Les dépenses en bâtiments, plates-formes pétrolières et autres structures ont chuté de 7 %.

De nombreuses entreprises achètent des équipements pour répondre à la demande croissante de services des consommateurs à mesure que l’économie rouvre. Ils ont également continué à acheter des technologies permettant aux employés de travailler à distance. Et les fabricants ont étendu leurs activités à mesure que les consommateurs se sont emparés de l’électronique et d’autres biens pour la maison.

Les entreprises réduisent leurs stocks

Les entreprises se sont retirées des stocks pour répondre à la demande croissante au milieu des grognements de la chaîne d’approvisionnement, réduisant la croissance de plus d’un point de pourcentage. Les baisses ont pesé sur l’économie pendant deux trimestres consécutifs.

L’investissement résidentiel dégringole

La construction et la rénovation de logements ont reculé de 9,8 % après avoir connu un boom au cours des trois trimestres précédents. Bien que la demande de logements soit toujours forte, les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont ralenti les livraisons de matériaux et fait monter les prix et l’industrie est en proie à des pénuries de main-d’œuvre.

Pendant la pandémie, les Américains ont déménagé dans des maisons plus grandes dans des zones suburbaines moins surpeuplées, une tendance qui s’est poursuivie même si certains déménagent de nouveau vers les villes à mesure que la crise sanitaire s’atténue.

Le commerce nuit à la croissance

Les exportations américaines ont augmenté de 6% avec la réouverture des économies d’outre-mer, mais cela a été dépassé par un gain de 7,8% des importations alors que les Américains retournaient dans les magasins. Le résultat : un écart commercial plus important qui a réduit la croissance de près d’un demi-point de pourcentage.

Les dépenses publiques baissent

Les dépenses publiques ont diminué de 1,5 % après avoir augmenté de 4,2 % au premier trimestre. Alors que les dépenses des États et locales ont augmenté, les dépenses fédérales ont chuté de 5%, y compris un recul de 10,4% des achats hors défense. La baisse était probablement liée à la réduction progressive du programme de prêts-subventions pour les petites entreprises, selon Capital Economics.