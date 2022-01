Le PIB a augmenté à un rythme de 6,9 % pour clôturer 2021, plus fort que prévu malgré la propagation de l’omicron

Ces mesures de resserrement interviennent en réponse à une inflation à son rythme le plus élevé depuis près de 40 ans. Les données sur l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, seront publiées vendredi matin.

À cette mesure, la Fed a télégraphié une hausse des taux d’intérêt en mars, la première depuis 2018. Les banquiers centraux prévoient également de mettre fin à leurs achats mensuels d’actifs le même mois et de commencer à dénouer leurs avoirs obligataires peu de temps après.

L’inflation a bondi en 2021, en particulier au second semestre, car l’offre n’a pas pu suivre une forte demande, en particulier pour les biens par rapport aux services.

L’activité de consommation, qui représente plus des deux tiers du PIB, a augmenté de 3,3 % pour le trimestre. L’investissement intérieur privé brut, un indicateur des dépenses des entreprises, a grimpé de 32 %.

Le rapport sur le PIB, cependant, reflétait une période globalement solide pour l’économie après que la production eut considérablement ralenti au cours de l’été. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie, associés à une demande robuste stimulée par une relance sans précédent du Congrès et de la Réserve fédérale, ont entraîné des déséquilibres dans l’ensemble du spectre économique.

De plus, les commandes de biens durables ont diminué de 0,9 % en décembre, pire que l’estimation d’une baisse de 0,6 %. Commandes de biens durables a atteint son point le plus bas depuis avril 2020, reflétant un ralentissement de fin d’année alors que les cas d’omicron montaient en flèche. La baisse a été principalement attribuable à une chute de 3,9 % des commandes de transport.

Dans d’autres nouvelles économiques jeudi, les demandes d’assurance-chômage ont totalisé 260 000 pour la semaine terminée le 22 janvier, légèrement moins que l’estimation de 265 000 et une baisse de 30 000 par rapport à la semaine précédente.

Le trimestre a mis fin à une année 2021 qui a vu une augmentation de 5,7 % du PIB annualisé, le rythme le plus élevé depuis 1984 alors que les États-Unis tentaient de s’éloigner de la baisse sans précédent de l’activité au cours des premiers jours de la pandémie de Covid.

Les gains provenaient d’augmentations de l’évaluation des stocks privés, d’une forte activité de consommation telle que reflétée dans les dépenses de consommation personnelle, des exportations et des dépenses des entreprises mesurées par l’investissement fixe non résidentiel.

Le produit intérieur brut, la somme de tous les biens et services produits au cours de la période d’octobre à décembre, a augmenté à un rythme annualisé de 6,9 %, le Le département du Commerce a annoncé jeudi . Les économistes interrogés par Dow Jones attendaient un gain de 5,5 %. L’augmentation était bien supérieure à la croissance non révisée de 2,3 % au troisième trimestre.

L’économie américaine a progressé à un rythme bien meilleur que prévu jusqu’à la fin de 2021, bien que l’accélération se soit probablement ralentie car la propagation de l’omicron a freiné l’embauche et entravé davantage la chaîne d’approvisionnement mondiale.

