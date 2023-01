Le Pi7 S2 de B&W a fière allure, mais ne peut pas battre Apple et Sony d’une manière

Bowers & Wilkins (B&W) a annoncé des versions mises à jour de ses véritables écouteurs sans fil, mais le Pi7 S2 sera difficile à vendre pour beaucoup grâce à un élément clé.

Il y a beaucoup à aimer dans ces écouteurs et ils dépassent les AirPods Pro 2 en termes d’offre Hi-Res Audio, mais le prix demandé de 399 $ / 349 £ pourrait bien être trop élevé l’année de notre Seigneur 2023 lorsque le coût de la vie crise ne montre aucun signe d’apaisement.

C’est 150 $ / 100 £ de plus que les écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple et maintenant Sony a baissé le prix du WF-1000XM4 à 279 $ / 199 £, le Pi7 S2 est 120 $ / 150 £ plus cher.

Il sera difficile pour B&W de défier Apple et Sony lorsque le prix est aussi élevé.

Bowers & Wilkins

Si vous avez de l’argent, alors les Pi7 S2 sont de très beaux écouteurs et je ne parle pas seulement des nouveaux coloris Satin Black, Canvas White et Midnight Blue. Ils sont également livrés avec une fiche technique impressionnante comprenant des unités d’entraînement Bowers & Wilkins sur mesure de 9,2 mm, une portée Bluetooth accrue de 25 m, une durée de vie de la batterie plus longue de cinq heures, six microphones et une suppression automatique du bruit actif (ANC).

Il existe également une prise en charge de Qualcomm aptX Adaptive avec le codec permettant la diffusion en continu haute résolution 24 bits/48 kHz à partir de services compatibles et la retransmission audio sans fil, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à des éléments tels que les systèmes de divertissement en vol via le boîtier de charge.

Bowers & Wilkins

Bien que cela puisse suffire à en tenter certains, le prix élevé en rebutera beaucoup. La grâce salvatrice ici est que le Pi5 S2 est proposé à un prix plus raisonnable de 299 $ / 249 £.

Bien qu’ils perdent la retransmission audio adaptative et sans fil Qualcomm aptX, le boîtier de charge offre 19 heures de jus, soit trois de plus que le Pi7 S2.

Ils seront disponibles dans les coloris Cloud Grey, Storm Grey, Spring Lilac et Sage Green et les deux nouveaux modèles seront mis en vente à partir du 25 janvier. Si vous recherchez des écouteurs sans fil abordables dotés d’un son haute résolution, le Samsung Galaxy Buds Pro 2 pourrait vous intéresser.