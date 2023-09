Le physio de longue date de Newcastle United sur le « volcan » qui a été la prise de contrôle et l’arrivée d’Eddie Howe à la Keegan

Il a rejoint l’équipe des Magpies en coulisses en 1984, mais même le physio en chef de Newcastle United, Derek Wright, n’avait jamais été témoin de scènes comme il l’a vu lors de la reprise du club en octobre 2021.

« C’était comme si un volcan était en éruption », explique Wright à QuatreQuatreDeux. La positivité a envahi tout le monde, pas seulement les fans célébrant avec leurs canettes.

Il se trouvait dans une pirogue sombre de Newcastle United cinq jours avant la prise de contrôle. Une défaite terne 2-1 à l’extérieur contre les Wolves a vu Newcastle s’effondrer au deuxième rang du classement, mais moins d’une semaine plus tard, le monde de Newcastle a complètement changé.

« Nous avons connu des difficultés au début de la saison dernière, pas tant à cause de mauvaises performances, de tactiques ou quoi que ce soit du genre, mais toutes ces discussions sur le rachat pesaient lourdement sur nous tous.

« Tout le monde savait depuis longtemps que Mike Ashley cherchait à vendre et cela signifiait que nous avancions sans faute particulière de la part de quiconque du côté du football.

« Comme nos supporters, le staff des coulisses et les joueurs voulaient que quelque chose se passe et dans ces moments où rien ne se concrétisait, il y avait un sentiment collectif de déception. »

Un mois plus tard, Eddie Howe a franchi la porte du centre de formation pour le premier jour en tant que manager de Newcastle United. Le soleil ne s’était pas encore levé et Wright, qui était toujours l’un des premiers arrivés, avait été amené au bureau de force.

« Je suis une créature d’habitude et pendant des années, j’arrivais au terrain d’entraînement à 7h30 du matin mais il était toujours là avant moi. C’était pareil l’après-midi. J’étais parmi les derniers à partir mais Eddie partait toujours après moi.

Wright a quitté le club l’été dernier en bons termes, Eddie Howe était son 38e manager et son impact à son arrivée a été immédiat.

« J’avais l’habitude de voir les managers aller et venir, mais la façon dont Eddie a changé les choses n’est pas sans rappeler l’arrivée de Kevin Keegan.

« Eddie est arrivé à un moment unique dans l’histoire du club et a pu surfer sur cette vague de positivité, mais cela n’enlève rien au travail qu’il a fait.

« Tout le monde savait que Newcastle United était sur le point de décoller et il a fait plus que quiconque pour que cela se produise.

« Il était incroyablement positif, très minutieux, très diligent et très travailleur. »

Wright envisageait de prendre sa retraite avant que le rachat ne soit approuvé et a expliqué la situation à son nouveau patron. Howe lui a dit qu’il n’était soumis à aucune pression pour partir et qu’il pouvait continuer aussi longtemps qu’il le voulait.

« Cela a été très apprécié même s’il n’a pas pu me faire changer d’avis. Au cours de la dernière année, il m’a envoyé plusieurs messages et m’a invité à revenir pour le déjeuner. Il n’aurait vraiment pas pu être plus gentil.

« Je pensais y aller depuis quelques années. Mes genoux ne sont plus ce qu’ils étaient et je ne voulais pas rester simplement parce que je faisais partie du mobilier. C’était la bonne décision d’y aller même même si le club décollait. »

