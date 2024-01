Le photojournaliste Motaz Azaiza évacue Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Ses reportages étaient souvent constitués de vidéos brutes et non filtrées sur l’impact civil des frappes aériennes israéliennes.

Le photojournaliste Motaz Azaiza, qui a documenté l’impact de la guerre dans la bande de Gaza, a quitté l’enclave et s’est dirigé vers le Qatar.

Azaiza a annoncé mardi sur Instagram qu’il quittait la bande assiégée avant de monter à bord d’un avion militaire qatari à l’aéroport international égyptien d’El Arish. Cependant, on ne sait pas comment il a pu quitter Gaza ni pourquoi il a évacué.

“C’est la dernière fois que tu me verras avec ce lourd et puant [press] gilet. J’ai décidé d’évacuer aujourd’hui. … J’espère que je pourrai bientôt revenir en arrière et aider à reconstruire Gaza », a déclaré Azaiza dans une vidéo.

Donc, J’ai dû évacuer pour de nombreuses raisons, vous en connaissez tous une partie mais pas la totalité. Merci à tous Priez pour Gaza. pic.twitter.com/sIqULe9d5V -MoTaz (@azaizamotaz9) 23 janvier 2024

Le Palestinien de 24 ans a attiré l’attention de millions de personnes dans le monde alors qu’il se filmait avec une veste de presse et un casque pour documenter les conditions de la guerre israélienne, qui a tué plus de 25 000 personnes à Gaza.

Israël a lancé son offensive après que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1 139 personnes et en capturant plus de 200.

La couverture médiatique d’Azaiza prenait souvent la forme de vidéos brutes et non filtrées sur des enfants ou des familles blessés écrasés sous les décombres à la suite des frappes aériennes israéliennes.

Il a déclaré qu’il avait dû « évacuer pour de nombreuses raisons, vous en connaissez tous une partie, mais pas la totalité ».

Dans son message, il a été vu sur une vidéo sur le point de monter à bord d’un avion gris arborant les mots « Qatar Emiri Air Force ».

« Première vidéo en dehors de Gaza », a-t-il déclaré dans un clip, révélant que c’était sa première fois dans un avion. «En route vers le Qatar.»

Il a également partagé une vidéo de l’intérieur de l’avion lors de son atterrissage à Doha.





Depuis le début de la guerre, le photojournaliste a rassemblé des millions de followers sur de multiples plateformes.

Son nombre d’abonnés sur Instagram est passé d’environ 27 500 à 18,25 millions en plus de 100 jours depuis le 7 octobre, selon une évaluation des analyses des médias sociaux réalisée par Al Jazeera.

Son compte Facebook est passé d’un point de départ similaire à près de 500 000 abonnés. Il compte désormais un million de followers sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

En plus de ses publications sur les réseaux sociaux, Azaiza a produit du contenu pour l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNWRA).

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont remercié Azaiza pour sa couverture de la guerre, beaucoup le saluant comme un héros.

« Merci pour tout ce que vous avez fait, vous avez déplacé des montagnes, ce que vous avez fait au cours des 100 derniers jours que les gens ne peuvent pas faire de toute leur vie. Vous avez joué un rôle déterminant en montrant au monde les atrocités israéliennes à Gaza. Je vous souhaite bonne chance et sécurité », a déclaré un utilisateur sur X.

Merci pour tout ce que vous avez fait, vous avez déplacé des montagnes, ce que vous avez fait au cours des 100 derniers jours, les gens ne peuvent pas le faire de toute leur vie. Vous avez joué un rôle déterminant en montrant au monde les atrocités israéliennes à Gaza. Je vous souhaite bonne chance et sécurité ✊🏻🇵🇸 – Abla #FreePalestine (@falstinya1948) 23 janvier 2024

« Je suis si heureux que vous ayez eu l’opportunité de sortir, si Dieu le veut, VOUS RETOURNEREZ DANS UNE PALESTINE LIBRE », a écrit un autre.

“Nous vous aimons si profondément”, a écrit le musicien américain Kehlani, ajoutant : “Merci pour votre humanité”.

« Encadrez ce gilet. C’est l’armure de l’un des plus grands héros de l’histoire”, a déclaré le comédien Sammy Obeid.