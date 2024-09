Le photographe Stephen Shore quitte la conférence car le public ne peut s’empêcher d’utiliser ses smartphones

Photographe américain de renom Stephen Shore La semaine dernière, un cours donné à l’Académie centrale des beaux-arts (CAFA) a été brutalement interrompu. La raison : les spectateurs semblaient plus intéressés à regarder leur téléphone qu’à écouter sa conférence.

Dans une vidéo partagée par le Shanghai Daily BRILLERon peut voir Shore interrompre la conférence au moment où quelqu’un s’apprête à poser une question. Il a ensuite remis en question l’intérêt d’assister à une conférence si les membres du public étaient plus intéressés par leur téléphone que par l’orateur.

« Puisque nous parlons d’attention, je pense que nous nous comprenons », dit-il calmement. « Et je pense que tu comprends l’importance de prêter attention à la vie quotidienne.

« J’ai vu au moins des dizaines d’entre vous qui ont passé toute la conférence à regarder leurs téléphones. Vous êtes venus ici. Vous écoutez un discours et vous ne pouvez même pas faire attention à qui vous êtes venu écouter. Comment pouvez-vous faire attention à la nourriture que vous mangez ou sentir la lumière du soleil sur votre peau ?

Après un moment de silence, le public a applaudi à tout rompre. Shore a conclu : « Je pense que c’est le bon moment pour s’arrêter », s’est levé et a quitté la scène.

Selon SHINE, un témoin a affirmé qu’il y avait eu un malentendu. Une personne qui aurait assisté à la conférence a déclaré que de nombreuses personnes regardaient effectivement leur téléphone, mais que certaines d’entre elles écoutaient et prenaient des notes. « Nous avons déjà transmis cela à Shore par l’intermédiaire de membres du personnel », a déclaré la personne. Un autre participant a ajouté qu’ils avaient montré à Shore leurs photos et vidéos des notes que tout le monde prenait, « et il a dit qu’il se sentait beaucoup mieux à ce sujet ».

Un membre du personnel de l’événement a déclaré à Shangyou News :

« Nous avons co-organisé la conférence de Stephen Shore, avec la CAFA comme hôte. Il devrait y avoir des règles d’étiquette pertinentes pour de tels événements. En cas de malentendu, nous communiquerons avec l’éminent artiste pour l’aider à comprendre que certains membres du public prenaient en fait des notes sur leurs téléphones. »

Honnêtement, je serais également frustré si j’étais à la place de Shore. Je suis même frustré en tant qu’étudiant lorsque je suis en cours à l’université, de voir que les enfants « prennent des notes » en prenant des photos de présentations PowerPoint. Peut-être que je suis juste vieux, mais je crois que rien ne peut remplacer la prise de notes sur papier. Après tout, la science est de mon côté iciquel que soit mon âge.

Alors, même si les actions de Shore ont pu être considérées comme extrêmes et dramatiques par certains, je peux comprendre sa frustration. Je suppose que nous pouvons prendre cela comme un rappel pour être présent et engagé dans l’instant… Et peut-être prendre des notes à la main pour ne pas avoir l’impression que nous parcourons les réseaux sociaux pendant que quelqu’un essaie de nous apprendre quelque chose.

[via ARTnews