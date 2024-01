Le photographe Rankin revient sur sa carrière et son travail caritatif

Par Leisha Chi-Santorelli

Culture de l’actualité de la BBC

il y a 56 minutes

Source des images, Rankin/McCann Santé Londres Légende, “J’étais très en colère parce que les médecins ne m’ont pas laissé mourir. Maintenant, c’est différent, je sais pourquoi je suis encore en vie”, a déclaré Patricia Lefranc, photographiée ici avec Rankin, dans le nouveau “look book” de mode du photographe.

Au cours des 20 dernières années, le photographe britannique Rankin a dressé le portrait des personnalités les plus célèbres du monde, de David Bowie à feu la reine Elizabeth II. Les mannequins et les shootings de mode ont contribué à faire fortune. Mais ce sont les projets caritatifs qui continuent de le maintenir sur pied.

Rankin, qui était autrefois étiqueté un photographe de célébrités « mauvais garçon », s’est adouci depuis les beaux jours de la Britpop des années 2000 et est devenu père. Dans une interview avec la BBC, le créateur né à Glasgow a évoqué son parcours depuis un milieu ouvrier jusqu’aux sommets vertigineux de la gloire.

“Quand mon enfant est né et qu’il a commencé à grandir, j’étais très inquiet de devoir corriger cet équilibre entre ce travail incroyable où vous êtes payé des sommes extraordinaires pour faire ce que vous aimez. Vous devez équilibrer les l’art de rendre quelque chose en retour.”

Rankin, de son nom complet John Rankin Waddell, a utilisé son profil pour soutenir de nombreuses œuvres caritatives allant de la santé des femmes à la lutte contre les déchets plastiques, en passant par la reconnaissance des contributions des travailleurs du NHS.

Sa dernière campagne est pour l’Acid Survivors Trust International (ASTi) où ses images sont utilisées dans le livre ‘Larme Couture’ qui vise à attirer l’attention sur le risque persistant d’attaques à l’acide en tant que forme de violence sexiste.

L’ASTi, qui compte la princesse royale comme patronne, estime que plus de 10 000 attaques ont lieu chaque année dans le monde, principalement contre des femmes et des enfants. L’organisme caritatif a découvert qu’une grande partie de ces cas se produisent dans les pays d’Asie du Sud où opèrent les industries de l’habillement et de la bijouterie.

Des preuves anecdotiques montrent les attaques utilisant des liquides corrosifs d’acide chlorhydrique, sulfurique et nitrique se produisent à des taux plus élevés dans les endroits où ces substances sont facilement accessibles et où les usines utilisent des acides dans leurs processus de fabrication.

Quelque 710 attaques à l’acide ont été enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles l’année dernière, soit une augmentation par rapport aux 421 de 2021, selon l’ASTi qui a compilé les données en soumettant une demande d’accès à l’information (FOI) à 43 forces de police.

“Certains jours, je pleure”

Source des images, Rankin/McCann Santé Londres Légende, “Les gens me regardent et se moquent de mon apparence”, explique le mannequin Patricia Lefranc. Elle est photographiée ici en train de partager une nouvelle campagne réalisée par Rankin, visant à sensibiliser au lien entre l’industrie de la mode et les attaques à l’acide.

Source des images, Rankin/McCann Santé Londres Légende, Un lookbook est un guide de l’industrie de la mode présentant les derniers styles et tissus. Des larmes microscopiques ont été transformées en une expérience de réalité virtuelle immersive où les utilisateurs peuvent écouter les témoignages des survivants

Rankin a déclaré que la prise en charge du projet caritatif ASTi s’ajoute à son travail visant à repenser les normes de beauté.

La militante belge Patricia Lefranc, 59 ans, son modèle, a subi d’innombrables interventions chirurgicales après qu’un ex-amant lui ait jeté de l’acide sulfurique. Peu de victimes d’attaques à l’acide acceptent d’être photographiées.

“Je regarde ces photos de Patricia et je les trouve magnifiques”, a déclaré Rankin à la BBC. “Je veux lui donner du pouvoir à travers ces photos. Elle a été très courageuse en me montrant l’ampleur de son attaque à l’acide.”

“Il faut faire preuve d’empathie envers quiconque se trouve devant la caméra. Cela peut être plutôt intimidant”, a-t-il ajouté. “Je ne leur prends rien, je crée quelque chose avec eux ensemble. C’est ainsi que j’aborde chaque photo que je prends.”

Source des images, Rankin/McCann Santé Londres Légende, L’activiste et auteur belge a été maintenu dans un coma artificiel pendant trois mois après qu’un ex-amant lui ait jeté de l’acide sulfurique en 2009. Il a ensuite été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à 30 ans de prison.

“Mon idée de la beauté a été très influencée par le fait que j’ai grandi en photographiant tout le temps de belles personnes”, admet Rankin.

“Donc, pour contester cela, ce que je fais depuis le début des années 90, j’ai senti qu’il était de mon devoir de ne pas simplement adhérer à la beauté de l’industrie de la beauté ou de l’industrie cinématographique. Il s’agit d’adhérer à ma propre version de cela. “.

L’homme de 57 ans a déclaré vouloir pouvoir “prendre des photos inattendues et faire tourner les têtes”.

“J’essaie de changer toute l’idée de ce qu’est la beauté. C’est le genre de chose que vous visez avec ce type d’images”.

Rankin ne prélève pas de frais personnels pour des œuvres caritatives, mais utilise plutôt une approche basée sur les dépenses. En réfléchissant à son succès, Rankin a déclaré que la photographie reste son médium préféré.

“Je possède une agence de publicité. J’ai réalisé des films, j’ai réalisé des publicités, mais je reviens à la photographie et c’est ce que j’aime le plus.”

Il prévient que les jeunes doivent comprendre que le secteur est devenu encore plus difficile à l’ère du numérique, où tout le monde possède un appareil photo sous la forme d’un smartphone.

“C’est une carrière très difficile à gérer”, a-t-il déclaré. “Il faut se réinventer encore et encore.”

“Vous devez rester à jour et c’est un combat. Vous devez en quelque sorte faire beaucoup de sacrifices dans votre vie professionnelle. Je ne pense pas que cela ait changé.”

Source des images, Getty Images Légende, Jeff Hubbard, un ancien sans-abri aidé par l’association caritative Crisis, a travaillé avec Rankin pour réaliser un portrait du prince William pour l’exposition « A Positive View » à Somerset House en mars 2010.

Rankin a également l’honneur d’avoir photographié tous les plus grands membres de la famille royale, notamment une image emblématique de la reine Elizabeth II marquant son jubilé d’or. À l’époque, il avait déclaré dans une interview qu’il avait travaillé dur pour la faire sourire.

Vous trouverez ci-dessous une sélection d’images de campagnes caritatives que Rankin considère comme chères à son cœur.

Source des images, RANKIN PHOTOGRAPHY/LE GRAND ENJEU Légende, Le roi Charles III a été photographié pour le Big Issue afin de marquer son 75e anniversaire et de souligner son projet Coronation Food qui aborde le problème croissant de l’abordabilité des aliments et le gaspillage généralisé d’aliments parfaitement bons.

“J’aime vraiment cette photo parce que je sens qu’il y a une résilience dans l’image que les gens n’ont peut-être jamais vue auparavant. Et je pense que ce que je recherche toujours, c’est la personne derrière la Couronne, pas la Couronne.

“Je cherchais la personne qui a été dans les coulisses, qui a cette résilience et qui a une opinion”, a déclaré Rankin à la BBC.

“Pour être vraiment honnête, je pense que nous avons besoin de leaders comme celui-là dans nos vies.”

Légende, Une photo du survivant du génocide cambodgien Sokphal Din BEM par Rankin pour le [Extra]Concours de portraits ordinaires à l’occasion de la Journée commémorative de l’Holocauste, qui s’est tenue le 27 janvier 2023

Sokphal Din BEM, survivant du génocide cambodgien, avait une façon de regarder l’objectif “comme s’il rassurait le public sur le fait qu’il était acceptable de parler de telles tragédies”, a déclaré Rankin dans une interview pour le journal. Fiducie commémorative de la Journée de l’Holocauste.

Pour l’association, Rankin a réalisé cinq images : quatre d’hommes et de femmes ayant survécu à l’Holocauste ou au génocide, et une de l’ours en peluche qui accompagnait le survivant de l’Holocauste, John Hajdu MBE, à travers le ghetto de Budapest.

Légende, En 2008 et 2009, Rankin s’est rendu avec Oxfam dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo, déchirées par la guerre. Le projet photo visait à mettre en valeur l’humanité des personnes prises au milieu de la maladie et de la malnutrition.

“Mon style de portrait consiste toujours à faire sortir les gens d’eux-mêmes, à les amener à partager quelque chose. J’ai choisi de photographier les gens sur un fond d’un blanc éclatant plutôt que dans leur environnement physique. Les expressions de leurs yeux et de leurs visages – leur humanité – c’est ce que je voulais que les gens remarquent et à quoi ils s’identifient.”

Légende, Beryl Fairclough, 76 ans, était le cerveau derrière l’équipe de rêve de collecte de fonds de Barnsley Hospital Charity, « The Sensational Six », qui utilise ses compétences inégalées en tricot pour collecter des milliers de dollars pour de nouveaux équipements, installations et services du NHS au niveau local.

“Vous ne réalisez pas l’ampleur du soutien qui existe : ils financent la recherche et les nouvelles technologies, l’hébergement et le soutien des patients, ainsi que des services supplémentaires afin qu’un plus grand nombre d’entre nous puissent accéder à de meilleurs soins.” Rankin a dit à propos de son exposition célébrant les 75 ans des œuvres caritatives du NHS.

“J’avais l’habitude de travailler dans le NHS, mais honnêtement, je n’en avais aucune idée, et cela m’a vraiment ouvert les yeux.”

Légende, La performance était l’un des plus grands projets de Rankin où il a photographié 150 artistes et membres du West End pour mettre en valeur le talent et la résilience des théâtres de Londres alors qu’ils sortaient d’un arrêt dévastateur dû à une pandémie.

Légende, En 2017, Rankin était un mécène de Sightsavers et a photographié des enfants se faisant passer pour une célébrité qui avait fait don de lunettes de soleil pour une vente aux enchères caritative, notamment Sarah Jessica Parker, Sir Michael Caine, Liam Gallagher et Lewis Hamilton.

Légende, Les Therapy Huskies qui prodiguent des soins de fin de vie aux patients faisaient partie des 14 différents « chiens avec un emploi » que Rankin a photographiés pour le Kennel Club Charitable Trust l’année dernière et exposés à la Saatchi Gallery.