Un léopard noir est l’un des sites les plus rares, mais le capturer deux fois devant la caméra n’est rien de moins qu’un miracle.

Un photographe indien de 24 ans a eu la chance le mois dernier d’avoir filmé le spectacle rare du léopard mélanique à une distance de 9 mètres. Anurag Gawande a capturé le moment où il était en safari au parc national de Tadoba dans le Maharashtra le mois dernier.

Dans la vidéo, le chat noir peut être vu traverser une piste, avant de faire une pause, de vérifier à gauche et à droite et de regarder les caméras. Gawande a déclaré que c’était la deuxième fois qu’il regardait le léopard rare, ajoutant qu’il « ressentait toujours le même frisson ». Depuis ce temps, le photographe était au courant des mouvements de l’animal, il a dit: « Nous avons gardé notre véhicule à distance et avons gardé suffisamment de distance pour qu’il ne bouge pas de l’endroit. »

« C’était surprenant parce que nous pensions voir un tigre mais nous avons vu un léopard noir se promener sur le sentier », a-t-il déclaré. rapports.

Gawande a partagé des images de la même chose sur son compte Instagram.

S’adressant à une chaîne de télévision, Gawande a déclaré qu’il travaillait dans le domaine de la faune depuis 3-4 ans.

« J’ai photographié des animaux au parc national de Tadoba, au parc national de Pench, à la réserve de tigres de Kanha et au parc national de Bandhavgarh. Mais depuis l’année dernière, je ne couvre que Tadoba à cause du léopard noir », Gawande Raconté Fois maintenant. « C’est le seul léopard noir du parc national de Tadoba. »

L’année dernière, quand Anurag a vu le léopard pour la première fois, il était en safari avec sa mère et son frère. Il a qualifié son expérience «unique» et «comme trouver une aiguille dans une botte de foin». Il a en outre écrit sur son compte Instagram qu’il avait vécu beaucoup de sensations fortes mais lui avait donné «des frissons comme celui-ci». Il l’appelle «Panthère mélanique ou léopard ÉLUSIVE et EXCLUSIF».

Le photographe a également déclaré que lorsqu’un humain voit le léopard avec « les yeux ouverts, vous ne voyez aucune tache – il semble totalement noir ».

« Son pelage brillait et même si toute la rencontre a duré environ une minute, ce léopard m’a donné le moment le plus emblématique de ma vie », a-t-il déclaré.