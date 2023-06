Le photographe poursuit Kanye West pour agression présumée après avoir attrapé et jeté un téléphone

Le photographe Nichol Lechmanik poursuit Kanye West après une confrontation en janvier avec le rappeur.

Une photographe qui affirme que Kanye West a jeté son téléphone portable au sol lors d’une confrontation poursuit le rappeur en difficulté pour voies de fait, a-t-elle déclaré jeudi.

Nichol Lechmanik a déclaré que l’artiste, qui est maintenant officiellement connue sous le nom de Ye, lui a causé « une grande douleur mentale et émotionnelle » dans le Affrontement de janvier.

Une conférence de presse à Los Angeles a appris comment le paparazzo se trouvait devant un centre sportif du comté de Ventura, au nord de la ville, où jouait le fils de Ye et Kim Kardashian.

Le procès indique que Lechmanik avait pris des photos de Kardashian, puis avait vu Ye se tenir dehors en train de se disputer avec quelqu’un, alors il a commencé à le filmer depuis sa voiture.

Le clip, qui a été diffusé pour les journalistes, montre Ye s’approchant du véhicule et s’adressant au photographe.

« Si je veux aller voir mon fils à un match, vous ne me foncerez pas dessus comme ça. Si je vous dis d’arrêter… d’arrêter avec vos caméras », dit le rappeur.

« Je sais, mais Kanye tu es une célébrité », répond Lechmanik, continuant à filmer.

La séquence montre Ye atteignant sa voiture, attrapant le téléphone et le jetant au sol, avant de s’éloigner.

« Il m’a fait tellement peur que je ne suis plus le même depuis », a déclaré Lechmanik aux journalistes jeudi.

« Ses actions ont interféré avec ma capacité à travailler. Bien que je ne sois pas un artiste de renommée mondiale (comme) Ye, j’ai tout autant le droit de travailler que lui. Il n’a pas le droit de m’agresser, de me battre ou de me faire avoir peur d’exercer mon métier. »

La poursuite, déposée dans le comté de Ventura, demande « des dommages-intérêts généraux, spéciaux et punitifs », a déclaré l’avocate Gloria Allred. Aucun chiffre n’a été donné sur le montant demandé.

Les confrontations entre paparazzi et célébrités à Los Angeles et dans les environs ne sont pas rares, les stars de cinéma et les musiciens se plaignant d’être maltraités et harcelés par des personnes qui les suivent sans cesse.

Ces photographes indépendants disent que les images de personnes célèbres sont souvent étroitement contrôlées et qu’une photo d’un moment sans surveillance est le seul moyen de gagner sa vie dans un marché hautement concurrentiel.

Ye et Kardashian, qui ont quatre enfants ensemble, ont divorcé l’année dernière dans une scission acrimonieuse, après environ une décennie ensemble.

L’entrepreneur et musicien a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale, mais a déclenché l’alarme avec un certain nombre d’explosions très médiatisées.

En octobre, il chemins séparés avec Adidas, pour qui il avait conçu une ligne de chaussures populaires, après avoir fait une série de messages antisémites remarques.

