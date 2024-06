Le photographe Juergen Teller aborde de manière ludique un mythe séculaire sur la fertilité

CNN

Après avoir eu des relations sexuelles, certaines femmes espérant tomber enceintes lèveront immédiatement leurs jambes, pendant quelques minutes ou plus, dans l’espoir que la gravité facilitera la conception.

Bien que l’impact d’une telle contorsion ne soit pas réellement fondé sur la science, il persiste comme un trope familier dans les films et à la télévision, et a longtemps été transmis de génération en génération sous forme de tradition sur la fertilité.

Ainsi, lorsque le photographe Juergen Teller et son épouse et partenaire créatif Dovile Drizyte essayaient d’avoir un bébé pendant leurs vacances en Sicile il y a deux ans, Teller a recommandé cette pratique.

« J’ai dit à Dovile : ‘C’est une meilleure chance de tomber enceinte après, si tu lèves les jambes' », se souvient-il dans une interview vidéo conjointe avec CNN. Avec un autre couple, la suggestion aurait pu simplement aboutir à une recherche rapide sur Google et à un rire autour du conte de vieilles femmes. Mais pour Teller et Drizyte, qui entretiennent une collaboration artistique fructueuse depuis quelques années – y compris, récemment, leur fille Iggy, aujourd’hui âgée d’un an. recréant les séances photos de mode les plus célèbres de son père – l’échange a conduit à un travail ironique.

Jürgen Teller Drizyte et Teller ont travaillé pendant cinq jours alors que l’hôtel fermait pour la saison.

Jürgen Teller Teller et Drizyte sont devenus des collaborateurs créatifs ainsi que des partenaires romantiques.

Maintenant un livre publié, « Le mythe» est une série de portraits mettant en vedette un Drizyte nu dans les 94 chambres du Grand Hôtel Villa Serbelloni, de style néoclassique et art déco, au lac de Côme, en Italie. Sur fond de papier peint damassé, de cadres de lit dorés et de chaises longues moelleuses, les jambes de Drizyte se dressent sur chaque photographie. Elle s’allonge sur les lits et le sol, s’équilibre sur de petites chaises et surplombe les vues pittoresques de la région montagneuse du haut d’une table de balcon, le tout avec ses pieds planant dans les airs.

En explorant la villa, ils ont été ravis de trouver des symboles de fertilité, de féminité et de maternité dans la collection d’art de l’hôtel. Des icônes de la Vierge à l’Enfant aux scènes de baptême en passant par les dessins de nus sensuels, les œuvres sont devenues un fil conducteur du « Mythe ».

« C’était une surprise très intéressante : il semblait que l’hôtel nous aidait dans le projet », a déclaré Drizyte.

Dans chaque image, Drizyte est apparemment post-coïtale, même si elle a noté qu’il était important qu’aucune des poses n’ait l’air sexualisée.

« Il s’agissait plutôt d’attendre le bébé », a-t-elle expliqué à propos des compositions. « Qu’est-ce qui vient ? Qu’est-ce qui approche ? …Bien sûr, il y a un peu d’humour parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer ; votre vie change vraiment.

« Dovile devait être très serein », a ajouté Teller, soulignant à quel point mentalement – ​​et pour Drizyte, physiquement – ​​le tournage de cinq jours a été épuisant alors qu’ils entraient dans chaque chambre d’hôtel pour décider d’une nouvelle variation de la scène. Au moment où ils ont organisé le tournage avec l’hôtel, Drizyte était déjà enceinte – et commençait à se montrer, ajoutant « un peu de pression temporelle » au projet, a-t-elle déclaré.

Jürgen Teller Les œuvres d’art autour de l’hôtel semblaient correspondre au thème, a noté Drizyte.

Jürgen Teller Teller est connu pour son esthétique pragmatique et improvisée dans les campagnes de mode commerciales et avait déjà photographié à l’hôtel.

Jürgen Teller Drizyte « devait être très serein », a déclaré Teller à propos du tournage, qu’il a qualifié d’épuisant à la fois physiquement et mentalement.

Teller avait déjà séjourné dans la villa, y photographiant même une campagne 2019 pour YSL (également en mettant l’accent sur les jambes, bien qu’en pure bonneterie), et les propriétaires leur ont donné carte blanche avec enthousiasme alors que le personnel se préparait à fermer pour l’intersaison, le a expliqué le photographe.

« Nous sommes devenus une partie de l’hôtel en hibernation », se souvient Drizyte. « Les femmes de ménage venaient nettoyer ces chambres et retirer les lits. »

« Les invités ont disparu et c’est devenu plus fantomatique », a ajouté Teller. «C’était merveilleux, romantique et magnifique.» Il a ajouté que l’expérience les a aidés à se concentrer et à réfléchir à ce qui les attendait en tant que parents.

Même si tomber enceinte a été simple pour Drizyte, elle a souligné à quel point c’était une question de chance. «C’est presque comme une loterie, que tout soit rapide et facile, que cela prenne plus de temps ou qu’il y ait des complications», a-t-elle déclaré. « Vous commencez vraiment à croire et à demander, ou à prier ou à contempler… (ou à lever) vos jambes – cela aide-t-il ? »