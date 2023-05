Le photographe du prince Harry et de Meghan Markle pensait à l’origine que l’appel du palais était une farce

Réfléchissant à la mission qu’il pensait initialement être une farce, le photographe professionnel Alexi Lubomirski révèle son inspiration derrière le tournage du prince Harry et de Meghan Markle.

« Quand j’ai raccroché au téléphone, j’ai dit: » Je pense que le palais de Kensington vient de m’appeler. Deux jours plus tard, j’étais assis devant [Harry and Meghan] parler de concepts », a déclaré Lubomirski au magazine People après avoir été embauché pour prendre les photos de fiançailles des couples en 2017.

En cherchant l’inspiration pour la prochaine séance photo des couples, Lubomirski révèle qu’il a été inspiré par un autre couple emblématique : Audrey Hepburn et son mari Mel Ferrer.

Sur la célèbre photo, Ferrer enveloppe Hepburn dans sa veste, un concept que Lubomirski pensait que le prince Harry pourrait reproduire avec Markle.

PROWLER ARRÊTÉ À L’EXTÉRIEUR DE MEGHAN MARKLE, LA MAISON DE MONTECITO DU PRINCE HARRY

« Cela m’est venu à l’esprit parce que j’ai vu son pardessus et j’ai dit: » Pouvez-vous le mettre? Et puis tout commence à se mettre en place », a-t-il expliqué.

Dans le passé, le duc et la duchesse de Sussex avaient un compte Instagram commun avec le prince William et Kate Middleton, où les photos ont été initialement publiées. Bien que le compte soit passé à appartenir uniquement au prince et à la princesse de Galles, les photos n’ont pas été supprimées.

Sur une photo tristement célèbre du tournage, Markle sourit et affiche sa bague de fiançailles tout en saisissant le visage du prince Harry. Sa veste tombe sur ses épaules.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Une autre photo romantique montre la future duchesse de Sussex dans la foulée alors qu’elle tient le bras de Harry. Ni l’un ni l’autre ne regardent directement la caméra, mais ils affichent leurs superbes sourires.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Le tournage s’est si bien passé pour le photographe britannique qu’on lui a demandé de photographier le mariage royal du couple en 2018.

« C’était flou », a-t-il partagé à propos de l’expérience. « J’ai dormi environ deux heures la nuit précédente, en me disant : ‘OK, est-ce que j’ai tout ? Comment vais-je mettre tout le monde en place ? Comment vais-je faire sourire la reine ?' »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Avec le recul, Lubomirski dit que c’était « probablement le travail le plus exigeant » qu’il ait jamais fait.

Alors qu’il rassemblait toute la famille royale pour un portrait, Lubomirski se souvient que la pièce n’était pas préparée au moment de l’arrivée de la reine Elizabeth.

« Je me suis approché de la reine et j’ai dit: » Votre majesté, euh – j’ai bien peur que nous ne soyons que quelques minutes – puis-je vous montrer votre siège? Je suis terriblement désolé pour l’attente », » il a raconté le programme « Sunrise » de l’Australie. « Et je l’ai fait asseoir et elle m’a regardé et m’a dit : ‘Tu sais que je ne suis pas celle dont tu as besoin de t’inquiéter, n’est-ce pas ?’ Et je ne savais pas ce qu’elle voulait dire. »

Il apprendrait plus tard que c’était les enfants qu’il devait surveiller, mais il a réussi à attirer leur attention en mentionnant des bonbons.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lubomirski se souvenait également avoir passé peu de temps avec les jeunes mariés. « Je n’avais eu que trois minutes pour les faire entrer dans le jardin, prendre des photos, et il m’a fallu trois minutes pour les amener pour le jardin », a-t-il déclaré à People.

« Et il y avait une photo du couple assis dans la roseraie, qui est une image que j’ai eue. C’était la première fois qu’ils étaient seuls, comme hors de la vue du public après leur mariage. C’était donc vraiment, très moment spécial, ce moment de calme. »