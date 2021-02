Un photographe de surf professionnel ultra fit est décédé après avoir contracté une infection au cou qui a vu son poids chuter de 32 kg en six semaines.

Brad Masters s’est rendu à l’hôpital Siloam, près de Canggu dans le sud de l’île indonésienne, le jour de Noël, après s’être plaint d’une glande enflée dans la mâchoire.

Le père d’un enfant, originaire de Fremantle à Perth, utilisait des antibiotiques pour traiter la pneumonie quelques semaines plus tôt, mais son partenaire Trish Kincaid a déclaré que son cou était « écarlate et plus gros que sa tête » le 25 décembre.

Les chirurgiens ont essayé pendant quatre semaines d’éliminer l’infection généralisée mais, lorsque l’homme de 41 ans a attrapé une superbactérie à l’hôpital, il a été placé dans un coma provoqué et sous assistance respiratoire.

Tôt dimanche, M. Masters est décédé à l’hôpital.

Brad Masters (photo) était un photographe professionnel de surf et de snowboard qui vivait à Bali avant sa mort

Les parents de M. Masters, Biba (photo de gauche) et Russell n’ont pas pu prendre l’avion pour le voir en raison de la fermeture des frontières du coronavirus

Sa famille brisée a parlé de leur perte, expliquant qu’il lui manquerait «chaque seconde de chaque jour».

«C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Brads aux premières heures de ce matin», ont-ils écrit.

« Brad a vraiment essayé de rester avec nous, mais malheureusement, son corps était extrêmement faible pour continuer à se battre.

«Nous prendrons du réconfort dans les belles images qu’il a créées à travers ses photos et ses manières décalées.

Le père d’un enfant né à Perth vivait et travaillait à Bali avec son fils Kai, 11 ans, en tant qu’entraîneur personnel et photographe.

Sa famille brisée a parlé de leur perte, expliquant qu’il lui manquerait « chaque seconde de chaque jour »

M. Masters (photographié à l’hôpital) se plaignait de douleurs au cou le jour de Noël et s’est rendu à l’hôpital

Brad Masters était un photographe de surf connu et avait été présenté dans des publications internationales

Le chercheur de sensations fortes était connu pour parcourir le monde à la recherche des meilleures houles et avait accumulé un énorme succès en imaginant Kelly Slater dans l’eau.

Slater et Mick Fanning font partie des dizaines de personnes en deuil qui ont rendu hommage au photographe.

On ne sait pas comment M. Masters s’est senti malade pour la première fois avant Noël.

L’haltérophile pesait 90 kg en bonne santé à la fin de 2020, mais Mme Kincaid a déclaré que cela avait chuté à seulement 58 kg alors qu’il était à l’hôpital.

Mme Kincaid a déclaré au Daily Mail Australia que les antibiotiques du père passionné changeaient constamment après la propagation du virus dans ses poumons et la pneumonie.

« L’abcès sur son cou l’a presque tué », a déclaré le modèle précédemment.

Sur la photo: Brad Masters avec sa petite amie modèle Trish Kincaid à Bali. Le couple vivait avec son fils, Kai

Brad Masters (photo) est allé à l’hôpital le jour de Noël parce que son cou était plus grand que sa tête (à gauche)

Il a été transféré dans un autre hôpital et mis sous respirateur pendant trois semaines pendant que les médecins tentaient d’éliminer davantage d’infection, mais la pneumonie est revenue après la troisième opération.

«Brad a ensuite été remis sur le ventilateur et les appareils de survie sous sédation contrôlée», a-t-elle déclaré.

Les médecins ont finalement pu nettoyer les zones infectées et refermer la plaie sur son cou avant que son état ne se détériore à nouveau.

Une collecte de fonds mise en place pour aider à couvrir les frais médicaux de M. Masters restera active étant donné que la famille a encore une grosse somme à payer.

Sur la photo: Brad Masters avec son partenaire Trish Kincaid. Mme Kincaid est professeur de gymnastique à Bali

Sur la photo: M. Masters avec des poids lourds dans une salle de sport à Bali. C’était un sportif en bonne santé et en forme avant de tomber malade

Son traitement n’était pas couvert par son assurance, a expliqué sa famille dévastée.

‘Apparemment [the neck infection] est l’une des rares infections non couvertes par la politique », a déclaré Mme Kincaid.

«Le coût médical de son traitement dépasse 75 000 dollars et augmente quotidiennement de 3 500 dollars».

Sa famille n’a pas pu être à ses côtés dans ses dernières semaines en raison des restrictions à la frontière de Covid.

Sur la photo: l’une des photographies de surf de Brad Masters. L’homme de 41 ans était extrêmement en forme avant de tomber malade