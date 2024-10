Le photographe de fête Diddy qui aurait rompu la romance de Jennifer Lopez en 1999 dit que les coups de nu incluaient un avertissement pour les enfants

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Pendant des années, Peignes Sean « Diddy » est connu pour lancer certaines des bashs les plus extravagantes. Des tristement célèbres soirées blanches organisées chez lui dans les Hamptons, Los Angeles et Miami aux petits rassemblements sur un yacht à Saint-Tropez, le magnat déchu de la musique a rapidement acquis une reconnaissance mondiale à la fin des années 1990 et au début des années 2000 pour son style somptueux et rempli de célébrités. des rencontres qui comportaient souvent un excès d’alcool, de drogue et de nudité.

Depuis son arrestation pour plusieurs accusations de trafic sexuel le mois dernier, de plus en plus de détails apparaissent sur ce qui s’est réellement passé lors de ces soirées.

Dans une interview exclusive avec Fox News Digital, la célèbre photographe Selma Fonseca, qui a assisté aux soirées « 20 à 30 » de Diddy tout au long de sa carrière et qui aurait annoncé la nouvelle de sa romance avec Jennifer Lopez en 1999, a parlé de ce dont elle a été témoin, notamment un un avertissement aux enfants présents et un moment « angoissant » qu’elle n’a jamais vu venir.

REGARDER FOX NATION : QU’A FAIT DIDDY ?

« Je veux dire, toutes ses soirées étaient incroyables : la meilleure nourriture, la meilleure musique, les boissons, les artistes, les gens enflammés », a déclaré Fonseca à propos de ces soirées auxquelles assistaient souvent des célébrités telles qu’Ashton Kutcher, Lopez, Paris Hilton, Mariah. Carey, Usher, Jay-Z et plus encore ; dont aucun n’a été impliqué dans l’affaire pénale de Diddy.

« C’était comme un mini-cirque », a-t-elle ajouté. « LeBron James a dit : ‘Il n’y a pas de fête comme une soirée Diddy.’ Il y avait beaucoup de champagne et tout le reste. Vous pouviez avoir ce que vous vouliez. »

Fonseca a rencontré Diddy pour la première fois lors de sa fête d’anniversaire en 1998. Un an plus tard, Diddy a invité Fonseca à sa fête blanche chez lui dans les Hamptons.

SEAN ‘DIDDY’ COMBS ARRÊTÉ À LA SUITE DE RAIDS ET D’UNE ENQUÊTE SUR LA TRAITE DES HUMAINS

« Il venait d’acheter cette maison dans les Hamptons et il avait organisé une soirée blanche où j’ai pu le photographier avec J-Lo sur le balcon en train de s’embrasser », se souvient-elle. « Et j’ai annoncé qu’ils sortaient ensemble parce qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles ils sortaient ensemble, mais personne n’en avait la preuve. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

L’ENQUETE DIDDY SUR LE TRAFIC SEXUEL APPORTE UN EXAMEN INDÉSIRABLE AUX ÉTOILES : « LE SILENCE EST LA MEILLEURE OPTION », DIT UN EXPERT

En tant que photographe, Fonseca, qui a publié deux livres qui mettent en valeur sa carrière de photojournaliste célèbre, a raconté de première main comment une fête typique de Diddy s’est déroulée du début à la fin.

« Il se promenait, disait bonjour à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire ? Il était toujours dehors et faisait quelque chose, parlant au micro et à la cabine du DJ », se souvient-elle.

« Aucune zone VIP n’était fermée », a-t-elle déclaré. « C’était comme si tout le monde était VIP à East Hampton. Il faisait entrer certaines personnes dans le salon, et il avait aussi la chambre à l’étage sur le balcon. Donc, les gens entraient, mais tout le monde n’était pas autorisé à entrer. »

Fonseca, qui a déclaré qu’elle « n’était jamais entrée » parce qu’elle « n’avait jamais été invitée », a déclaré qu’elle n’était pas entièrement sûre de ce qui s’était passé à l’intérieur à ce moment-là.

TMZ PRÉSENTE : LA CHUTE DE DIDDY

« Je n’ai jamais rien vu d’extraordinaire, seulement que les interprètes étaient tout le temps très sexuels et très sexy », a-t-elle déclaré. « Il y avait des geishas qui se promenaient. Il y avait des femmes vêtues de tenues très étroites qui se promenaient, dansant au sommet des piédestaux. Mais c’est comme quelque chose qu’il voulait juste, juste pour divertir les gens. J’ai vu des gens nus lors de ses soirées. »

« Je ne sais pas s’il y avait des crises de panique », a-t-elle ajouté. « Mais partout où il y a des gens riches et célèbres, il y a des travailleuses du sexe… il y a des travailleuses du sexe partout. Elles sont très discrètes », a affirmé Fonseca.

Dans l’acte d’accusation présenté au tribunal le mois dernier, les responsables alléguaient que Combs et un certain nombre d’associés anonymes dans l’affaire Entreprise Peignes a utilisé des tactiques d’intimidation pour «attirer les victimes féminines dans l’orbite de Combs, souvent sous prétexte d’une relation amoureuse».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il utiliserait ensuite « la force, les menaces de force et la coercition pour amener les victimes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculins que COMBS appelait, entre autres choses, des « Freak Offs » », selon l’acte d’accusation.

FOX NATION SPECIAL EXPLORE L’ENQUÊTE DE SEAN ‘DIDDY’ COMBS ET LES RAIDS

Les « Freak Offs » étaient « des performances sexuelles élaborées que Combs arrangait, réalisait, se masturbait pendant et souvent enregistrées électroniquement ».

Même si Fonseca a déclaré qu’elle n’avait pas été témoin des prétendus « freak-offs », elle a déclaré qu’il n’était pas rare que des femmes se promènent nues.

« Au fur et à mesure que les gens buvaient, c’est devenu un peu plus fou », a-t-elle poursuivi. « Parfois, les gens enlevaient leurs vêtements et [would] aller à la piscine. C’était plutôt normal. »

Fonseca se souvient que Diddy était un hôte très actif, veillant à ce que ses invités reçoivent des boissons à tout moment.

« Il avait toujours ce plateau et il offrait des shots à tout le monde », a-t-elle déclaré.

« L’ecstasy était vraiment à la mode à cette époque », ajoute-t-elle. « Donc, c’est comme si vous preniez un verre ou une pilule, comment quelqu’un pourrait-il le savoir ? »

La plupart du temps, les soirées de Diddy commençaient innocentement, en présence souvent des enfants de diverses célébrités. Mais quand on a dit aux parents de rabaisser leurs enfants, « [T]Les choses allaient devenir folles », a déclaré Fonseca.

Dans une vidéo obtenue par Fox News Digital, on peut entendre Diddy conseiller aux parents de « ranger les enfants » afin que tout le monde puisse trouver son « rythme ».

REGARDER: Diddy avertit les parents de « ranger les enfants » lors de sa tristement célèbre fête blanche

« Nous vous avons tous nourris, vous avons donné à boire. Il est maintenant temps de profiter de la vie », a déclaré Diddy. « C’est une célébration de la vie. C’est la légendaire fête blanche. Et à tous les enfants, il leur reste une heure. Mettez les enfants à l’aise, car après ça, vous devrez y aller. C’est un wrap pour vous. » Parce que cette chose se transforme en quelque chose auquel quand tu seras plus grand, tu voudras y venir. Commençons à prendre notre rythme et dans une heure, nous rangerons les enfants.

Même si Fonseca a déclaré qu’elle ne s’était jamais sentie « en danger », elle a vécu un moment « angoissant » en 2006 lors d’une des soirées de Diddy.

« Diddy était dans une zone VIP et j’ai vu qu’il y avait une fille à côté de lui que je n’avais jamais vue auparavant », a-t-elle déclaré. « J’ai pris des photos de lui avec la fille et il a dit à son garde du corps : ‘Va chercher son appareil photo.’ Le garde du corps est venu et a dit : « Montrez-moi les photos » », a affirmé Fonseca.

« Diddy a regardé les photos, j’attends, et il prend des photos en s’amusant. Il a fini par me rendre mon appareil photo. » Fonseca a noté que Diddy n’avait supprimé aucune photo.

« J’ai pris des photos de lui avec la fille et il a dit à son garde du corps : ‘Va chercher son appareil photo.' » —Selma Fonseca

« Il ne m’a jamais demandé mon appareil photo », a-t-elle ajouté. « Je photographiais cet homme depuis 20 ans. C’était effrayant, mais il savait ce qu’il en était. »

Lorsque les domiciles de Diddy à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnés pour la première fois cette année dans le cadre d’une enquête fédérale sur la traite des êtres humains, Fonseca a déclaré qu’elle ne savait pas trop quoi penser.

« Je n’ai pas été vraiment surprise, mais j’ai été surprise en même temps parce que je n’ai jamais rien vu », a-t-elle déclaré. « J’ai côtoyé ce type tellement de fois dans les coulisses des cérémonies de remise des prix, je veux dire tout le temps. Je le voyais probablement une fois par mois ou plus. »

Diddy a été arrêté et accusé de complot de racket ; trafic sexuel par la force fraude ou coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution. Il risque au minimum 15 ans de prison et une peine maximale de prison à vie s’il est reconnu coupable.

Combs a comparu devant le tribunal fédéral de Manhattan où il a plaidé non coupable. Non seulement Combs s’est vu refuser la caution proposée de 50 millions de dollars, mais il a été envoyé en prison immédiatement après l’audience.

Avant la conférence de presse du procureur américain en septembre, l’avocat de Combs a déclaré qu’il prévoyait de se battre pour la libération du rappeur.

« Son moral est bon. Il est confiant », a déclaré l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, devant le palais de justice le 17 septembre. « Il affronte cette situation de front, de la même manière qu’il a relevé tous les défis de sa vie. Et il n’est pas coupable. Il est innocent de ces accusations. Il va plaider non coupable, évidemment, il va se battre avec toute son énergie et toute sa force et la pleine confiance de ses avocats. pour M. Combs.

« Je vais me battre comme un diable pour le faire libérer, et il devrait être libéré », a ajouté Agnifilo, « avec tout ce qu’il a fait et en étant venu ici volontairement ».

Dans le documentaire de TMZ, « Downfall of Diddy: The Indictment », Agnifilo a déclaré que Diddy était « très désireux » de dire la vérité.

« Je ne sais pas si je peux l’empêcher de témoigner », a déclaré Agnifilo dans le documentaire. « Je pense qu’il est très désireux de raconter son histoire. Et je pense qu’il racontera chaque partie de l’histoire, y compris ce que vous voyez dans la vidéo. Donc, j’espère que cela sera expliqué par nous deux. »

Lauryn Overhultz et Tracy Wright de Fox News Digital ont contribué à ce message.