Le photographe Dawoud Bey se tourne vers le paysage, foulé et hanté

RICHMOND — L’horizon est un événement rare dans les photographies de paysages de Dawoud Bey, l’un des photographes les plus éminents de ce pays, dont les travaux antérieurs étaient principalement axés sur le portrait. Vous pouvez voir un peu de la ligne entre la terre et le ciel en arrière-plan de « Conjoined Trees and Field » de « In This Here Place », une série qui documente le paysage des plantations d’esclaves le long du cours inférieur du fleuve Mississippi. Peut-être y a-t-il une suggestion d’horizon à l’extrémité d’une entaille d’eau illuminée dans une autre image, « Irrigation Ditch », de la même série, qui ressemble à une blessure ou une fissure dans la terre et peut faire référence à une photographie de Robert Frank de 1951 intitulée “Ligne de rue/New York.»

Ce n’est qu’après une photographie intitulée « Untitled #25 (Lake Erie and Sky) », peut-être inspirée par la poésie photographies de paysages marins que Hiroshi Sugimoto réalise depuis des décennies, voyez-vous l’horizon dans toute son étendue linéaire, une ligne à peine perceptible séparant les champs de ciel gris de l’eau agitée. Cette image est la dernière d’une série de 2017 intitulée « Night Coming Tenderly, Black », qui documente des sites le long du chemin de fer clandestin, se terminant par une vue du lac Érié, où les esclaves se sont embarqués pour le Canada et la liberté.

Les deux séries, ainsi qu’une nouvelle intitulée « Stony the Road », sont présentées dans une exposition captivante intitulée «Dawoud Bey : Élégie” au Musée des Beaux-Arts de Virginie.

Bey travaille en noir et blanc, réalisant des tirages à la gélatine argentique richement texturés. La luminosité et la profondeur de ces images sont de plus en plus rares dans la photographie, désormais dominée par la précision plate et brillante de l’impression numérique. Les traces de lumière capturées dans les tirages à la gélatine argentique semblent flotter dans des plans juste sous la surface du papier, et Bey est un imprimeur magistral, de sorte que ses photographies semblent souvent tridimensionnelles, comme si les feuilles d’un arbre au premier plan étaient littéralement plus proches de la surface de la photographie que de l’obscurité de la forêt derrière eux.

Bey, qui est afro-américain, réalise également de grands tirages, imitant l’échelle héroïque des grands photographes paysagistes romantiques américains, mais l’impression que laissent ses images est très différente. La caméra de Bey ne commande ni ne domine jamais le paysage, n’incorpore jamais sa largeur ou sa profondeur. Il ne surveille pas, ne scanne pas et bien qu’il se concentre souvent sur le sol – une terre recouverte de feuilles et de sentiers traversant des endroits sombres – on n’a jamais l’impression que les images sont faites d’en haut.

Il regarde plutôt à l’intérieur et à travers le paysage, comme le font les gens ordinaires lorsqu’ils s’y promènent. Il capture les détails, parfois nerveusement, comme on le fait lorsqu’on explore un sentier inconnu ou qu’on prend un nouveau chemin pour rentrer chez soi à la tombée de la nuit. Des vignes croisent votre chemin, une feuille danse dans un éclat de soleil, une nappe d’eau trouble comme du bronze à canon poli promet une clairière au loin. Cela donne l’impression que vous voyez le monde non pas tel que la caméra le voit, mais à travers les yeux de quelqu’un qui se tient exactement là où se trouve la caméra. La nature n’est pas traitée avec un objectif, un obturateur, du papier et des produits chimiques, mais grâce à l’alchimie de la psyché d’une autre personne. C’est hanté.

“Tout ce travail est réalisé intentionnellement à partir d’un point de vue lié à la rencontre étroite et intime de cet espace pour les esclaves africains qui se déplaçaient dans ces espaces”, explique Bey dans une interview accordée au catalogue.

Le paysage du Sud comme hanté est un territoire riche de possibilités. Sally Mann a fait arbres spectraux et forêts embrumées par l’obscurité en métaphores des traumatismes non résolus de l’histoire. Le mutisme et la formalité des portraits de cabanes d’esclaves de Bey dans “In This Here Place” rappellent les images de structures vernaculaires photographié par William Christenberry. La décision de documenter les sites le long du chemin de fer clandestin la nuit pour la série 2017 « Night Coming Tenderly, Black » fait écho l’œuvre de Jeanine Michna-Balesqui réalise des images nocturnes de ces lieux depuis plus d’une décennie pour ses recherches approfondies”De l’obscurité à la lumière” projet.

L’œuvre de Bey se distingue moins par sa nouveauté conceptuelle que par la perfection de sa finition, sa réticence et son invitation au travail spirituel de la part du spectateur. L’impression est extraordinaire, en particulier la clarté des images réalisées de nuit, aux limites de la perception, dans lesquelles Bey lutte explicitement avec le précédent virtuose de Roy DeCarava en matière d’impression de tons sombres.

Ce niveau de finesse scelle le monde dans des photographies d’un curieux silence. Si vous deviez aborder ces images sans savoir ce qu’elles représentent, elles pourraient être n’importe quoi. Les cabanes d’esclaves pourraient bien être la maison de n’importe quel ouvrier, humbles, délabrées, solides, voire accueillantes si vous imaginez les odeurs et les bruits de la vie domestique à l’intérieur. Toute photographie séparée de sa légende, de sa provenance ou de ses métadonnées existe dans un domaine de possibilités étendues. Nous pouvons imprimer presque toutes les significations que nous souhaitons.

Le travail de Bey, qui se concentre sur les lieux où les Afro-Américains ont vécu les pires traumatismes de l’esclavage, est particulièrement discipliné dans son refus d’être explicite. Le catalogue de l’exposition cite l’historien Robin DG Kelley à propos de l’art et du message : « L’art le plus radical n’est pas l’art de protestation mais des œuvres qui nous emmènent vers un autre endroit, envisagent une manière différente de voir, peut-être une manière différente de ressentir. »

Le travail de Bey envisage, à travers l’obscurité littérale de la nuit et l’obscurité métaphorique du temps et des gens perdus, de nouvelles façons de voir. En effaçant les signes révélateurs du monde moderne et en présentant cette œuvre comme des images du monde vu par les esclaves, Bey crée une invitation spirituelle. C’est ce que les ancêtres ont vu, et si nous pouvons voir le monde à travers leurs yeux, peut-être pourrons-nous ressentir le monde qu’ils ont ressenti.

Bien entendu, pour répondre à cette invitation, il faut croire, ou faire semblant de croire, que nous pouvons trouver un lien avec des personnes décédées depuis longtemps. Même si vous ne croyez pas que cela soit possible, l’œuvre reste un effort déterminé pour susciter une empathie active.

En effet, le monde décrit par Bey est encore plus sombre si l’on ne croit pas qu’il existe un quelconque espoir de communier avec les personnes qui ont parcouru ces chemins. Quand nous regardons ces lieux de douleur, nous voyons un paysage qui ne pourra jamais être racheté. Oui, il a été témoin d’un traumatisme, mais ce traumatisme ne pourra jamais être guéri car ceux qui l’ont ressenti ne sont que de la poussière parmi les feuilles et de l’humus dans le sol. Même si nous regardons sans broncher le chagrin de l’existence humaine, les ancêtres ont tout simplement disparu et la nature est toujours indifférente. Nous hantons la terre, et non l’inverse.

Dawoud Bey : Élégie est visible au Virginia Museum of Fine Arts jusqu’au 25 février. vmfa.museum.