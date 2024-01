Le photographe chinois de 9 ans capture des portraits francs de stars

(CNN) — Dans une vidéo des coulisses publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir Zou Shengyu, 9 ans, pointant sa caméra analogique vers « »Aquaman» star Jason Momoa pour une série de portraits. Apparemment insensible à son physique massif d’un mètre quatre-vingt-dix, le jeune photographe chinois donne des instructions claires à l’acteur, lui demandant de poser dans différentes positions.

“J’étais tellement nerveux parce que je devais parler en anglais”, se souvient Zou, qui porte son surnom et alias professionnel Shengsheng, lors d’un entretien téléphonique. “Il était assez grand, alors je lui ai demandé de faire des mouvements et des gestes plus grands.”

Au cours de ses quatre années de carrière photographique, cette élève de quatrième année basée à Shanghai a capturé des clichés de plus d’une douzaine de personnalités de premier plan, dont certaines des célébrités les plus grandes et les plus influentes d’Asie.

Ses portraits de l’acteur Tony Leung, de la légende du tennis Li Na et du rappeur Lay Zhang, entre autres, lui ont permis d’accumuler plus de 10 millions de likes et environ 500 000 followers sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Son père, le photographe Zou Yupeng, publie également fréquemment des articles sur son travail auprès de ses millions de followers.

Rencontre fortuite

Tout a commencé lorsqu’on lui a donné un appareil photo à l’âge de 4 ans. S’adressant à CNN aux côtés de sa fille, le père de Shengsheng a déclaré qu’il l’avait encouragée à poursuivre la photographie de rue après avoir remarqué comment elle pouvait engager des conversations partout où elle allait.

Elle a commencé par s’approcher des inconnus pour leur demander si elle pouvait les prendre en photo. Puis un jour, alors qu’elle avait 5 ans, Shengsheng a déclaré avoir remarqué une belle jeune femme dans un magasin de vêtements à Shanghai. À l’insu de la jeune photographe, elle était sur le point de réaliser un portrait de la célèbre violoncelliste taïwanaise devenue actrice, Ouyang Nana.

“Elle était si douce et gentille, et elle s’est même agenouillée pour que nous ayons presque la même taille”, a raconté Shengsheng avec enthousiasme. “Je ne savais pas qui elle était à l’époque, mais je savais que je voulais être comme elle à l’avenir.”

La rencontre fortuite est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. Bientôt, Shengsheng a reçu des invitations de promoteurs de films, de sociétés de téléphonie mobile et de marques de shampoing lui demandant de photographier d’autres stars.

“Plus je photographie de gens dans la rue, plus je suis reconnue, ce qui me donne davantage d’opportunités de photographier des célébrités”, a-t-elle déclaré.

Sans surprise, certains utilisateurs des réseaux sociaux se demandent comment un enfant de 9 ans pourrait obtenir des séances photo avec certaines des plus grandes stars d’Asie. Mais le père de Shengsheng insiste sur le fait que sa clientèle n’a « rien à voir avec moi ou ma famille ».

« Même si Shengsheng n’est qu’un enfant de 9 ans dont la technique a encore un long chemin à parcourir, les représentants des artistes adorent nous contacter car à travers l’objectif de Shengsheng, (les gens) semblent un peu différents par rapport aux séances photos régulières avec des photographes professionnels. “, a-t-il déclaré, ajoutant: “Dans les photos de Shengsheng, vous voyez le côté de plus en plus doux (de ses sujets), qu’ils soient ou non des célébrités.”

D’autres sceptiques en ligne se demandent également si elle applique des filtres ou des modifications importantes à ses photos en post-production. Mais même si Shengsheng a déclaré que son père l’aidait à effectuer des modifications mineures, telles que la suppression de mèches de cheveux ou l’ajustement de la tonalité de couleur, elle a maintenu qu’elle n’utilisait jamais de filtres.

Centré sur le présent

L’une des rencontres les plus mémorables de Shengsheng a eu lieu l’année dernière avec la légende du cinéma hongkongais Tony Leung, qui faisait alors la promotion de son nouveau blockbuster “The Goldfinger”. La fillette de 9 ans a déclaré qu’au début, elle pensait que Leung était plutôt distant et calme. Mais il a fini par s’échauffer, a-t-elle déclaré, ajoutant : « Il était juste très mignon. Il m’a toujours fait sourire. »

Sa photo préférée de cette séance montre Leung appuyé contre le mur, avec un rayon de soleil sur le visage. Une bonne composition est la clé de la photographie de portrait, a-t-elle déclaré.

“Quand je vois une forme circulaire ou triangulaire, j’essaie de l’utiliser comme cadre pour mes sujets”, a-t-elle ajouté. “Il est également important de garder à l’esprit ce qu’ils portent : vous ne pouvez pas demander à quelqu’un de se pencher s’il porte une robe de soirée.”

La jeune photographe espère également transmettre des émotions à travers ses images. “Je veux que les spectateurs aient l’impression d’être là lorsque les photos ont été prises”, a-t-elle expliqué. «J’espère que mon travail touchera les autres.»

Contrairement à beaucoup de ses contemporains professionnels, Shengsheng tourne généralement avec des caméras argentiques. Elle a dit qu’elle aimait leur design simple et leur légèreté par rapport aux appareils photo reflex numériques à objectif unique, ou reflex numériques, désormais utilisés par la plupart des photographes professionnels.

« Même si les photos argentiques ne peuvent pas être développées instantanément, je préfère les tons chauds et doux que produisent les appareils photo argentiques », a-t-elle déclaré. “Développer des photos à partir d’un appareil photo argentique est un processus très passionnant : tout comme ouvrir une boîte mystère, on ne sait jamais vraiment ce que l’on va obtenir.”

La carrière fulgurante de Shengsheng ne montre aucun signe de ralentissement : au cours de la seule année écoulée, elle a pris plus de 15 000 photographies et espère photographier ensuite l’auteur-compositeur-interprète Yuqi. Elle souhaite devenir un jour photographe portraitiste à plein temps, mais pour l’instant, elle se concentre sur le présent.

“Nous ne sommes pas encore dans le futur”, a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur ses projets de carrière. « Mes goûts auraient pu changer d’ici là. »