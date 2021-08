Le photographe capture une oie volant à l’envers. S’exhibait-il ?

Des photos d’une oie aux haricots bruns gris foncé volant à l’envers font le tour d’Internet, laissant tout le monde amusé. La photo a été cliquée par un photographe amateur, Vincent Cornelissen, près de la ville néerlandaise d’Arnhem. Sur les photos, on peut voir l’oie rouler son corps à l’envers et tourner son cou et sa tête à 180 degrés jusqu’à sa position normale. Ce phénomène est connu sous le nom de sifflement. Après que la photo soit devenue virale, les experts ont déclaré que l’oiseau pourrait être en train de respirer pour tenter de « se montrer ».

La photo prise plus tôt cette année a été initialement partagée par Cornelissen sur sa page Facebook. Cependant, il a également été partagé sur plusieurs autres plateformes de médias sociaux. Le photographe a déclaré à ABC 12 qu’il avait reçu des milliers de messages et de commentaires de personnes du monde entier demandant plus d’informations sur l’oie sifflante. Il révèle que la photo a non seulement attiré l’attention des internautes, mais elle a également attiré l’attention des universitaires.

Un professeur de l’Université d’Istanbul a même retouché sa photo avec des flèches pour enseigner l’aérodynamique à ses étudiants. Il a également parlé de capturer une vue aussi spectaculaire à travers ses objectifs. Il a dit au portail que c’était assez difficile, car c’est une question de secondes. Il était assis le dos contre un arbre et regardait par-dessus un lac quand il a remarqué que l’une des trois oies se comportait étrangement. Il est cité par le portail comme disant : « J’ai vu que l’un des trois avait du mal à voler en ligne droite. Il avait du mal, je pensais que c’était à cause du vent. Il semblait avoir du mal, alors j’ai pris quelques photos de lui. Il a également ajouté que bien qu’il ait capturé quelque chose de spécial, il pensait que personne ne le croirait car il a l’air photoshopé.

La photo a également attiré l’attention de Lars Soerink, qui est photographe animalier et travaille pour Bird Protection Netherlands. Il a dit que l’oie semble apprendre de nouveaux tours ou qu’elle pourrait simplement se montrer à ses pairs. Un tel comportement est également observé chez plusieurs espèces comme le Petit chevalier, la Barge à queue noire, le Vanneau huppé et l’Oie à bec court.

