Le photographe britannique Rankin ferme une agence de publicité en citant l’IA comme un problème

Le photographe britannique Rankin a été contraint de déclarer son agence de publicité en faillite après avoir accumulé des dettes dépassant 1,7 million de dollars.

Rankin a dû liquider Rankin Group après avoir reçu une « facture fiscale imprévue », certains employés attendant toujours leurs indemnités de licenciement, selon un rapport. signaler dans Le journal des arts.

Rankin est le plus grand photographe opérant au Royaume-Uni, ayant photographié de nombreuses stars, dont la reine Elizabeth II, Robert Downey Jr. et David Bowie. Il a été présenté sur PétaPixel plusieurs fois, y compris récemment pour un travail qu’il a effectué dans une entreprise de whisky.

L’activité photographique de Rankin, Rankin & Co. — qui comprend également son travail de réalisation et de production — ne fait pas partie du groupe Rankin et n’est donc pas soumise à la procédure d’insolvabilité.

« Le groupe Rankin a été contraint à la liquidation en raison d’une facture fiscale imprévue, ce qui signifie que certains employés n’ont pas reçu la totalité de leurs indemnités de licenciement », a déclaré Rankin. Le journal des arts.

«Le HMRC [Britain’s equivalent to the IRS] Le projet de loi nous a été un grand choc lorsque nous avons reçu la demande. Jusque-là, nous envisagions un plan de relance ou, dans le pire des cas, une liquidation. Même après cette demande, j’ai essayé de trouver un accord, mais c’était tout simplement trop tard.

Rankin devrait au fisc britannique 1,3 million de dollars (1 million de livres sterling) et 393 000 dollars (300 000 livres sterling) à ses employés. La somme due aux employés correspond « principalement aux réclamations résultant de la fermeture de l’entreprise – licenciement ou préavis, par opposition aux arriérés de salaires – dont une grande partie sera récupérée auprès du service d’indemnisation des licenciements », selon Rankin.

Un marché en évolution

Rankin raconte Le journal des arts que le groupe Rankin – fondé il y a cinq ans – a bien performé pendant ses trois premières années, mais a commencé à connaître des difficultés au cours des deux dernières. Le célèbre photographe affirme que le travail a commencé à diminuer, ce qui, selon lui, pourrait être dû aux progrès technologiques tels que l’IA.

« Que ce soit à cause de la réduction des budgets économiques ou de la perte de travail au profit de solutions programmatiques et basées sur l’IA, ce fut une période extrêmement difficile pour nous et pour de nombreux autres services comme nous », dit-il.

« En outre, la révolution technologique a essentiellement vidé de nombreuses agences de services créatifs qui effectuaient un excellent travail non programmatique. Malheureusement, c’est ce que nous vendions : un service créatif sur mesure autour de la narration et de la construction de la marque. Si l’on combine cela avec le manque de travail en face-à-face et de réunions post-covid, c’est une tempête parfaite. Je ne pourrais pas être plus déçu de moi-même et de l’entreprise de ne pas avoir réussi à faire de l’agence un succès. J’y ai mis tout ce que j’avais, mais ce n’était tout simplement pas suffisant pour que ça marche. »