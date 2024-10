Le photographe britannique Paul Lowe, qui a capturé certains des moments les plus importants de Sarajevo assiégée, est décédé

Le photographe britannique Paul Lowe est décédé samedi à l’âge de 61 ans à Los Angeles.

La VII Académie a partagé la nouvelle de son décès sur sa page Facebook :

« C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de notre cher ami et collègue Paul Lowe, dont la vie brillante a été écourtée samedi à Los Angeles, en Californie. Paul était un camarade courageux et bien-aimé, ainsi qu’un père et un mari profondément dévoué. La perte est choquante et accablante, et nos pensées vont à sa femme et à sa famille », peut-on lire dans le message.

Les organisateurs du Festival international de théâtre MESS en Bosnie-Herzégovine (BiH) ont également rendu hommage à Lowe sur Facebook, se souvenant de lui comme d’un ami et récipiendaire du prix pour sa contribution à la préservation de la culture du souvenir.

Lowe, un photojournaliste britannique, a documenté et été témoin de nombreux moments historiques, notamment la chute du mur de Berlin, la dissolution de l’Union soviétique et la guerre en Bosnie-Herzégovine.

Pendant le siège de Sarajevo, Lowe a capturé la vie quotidienne et la lutte pour la survie des habitants de la ville. Au fil des années, ses photographies de la ville assiégée ont été présentées dans des expositions à travers le monde.

Les images de Lowe racontent une double histoire de Sarajevo assiégée : d’un côté, un récit de souffrance et de quatre années d’incertitude ; de l’autre, un témoignage d’un courage, d’une créativité et d’une résilience remarquables.