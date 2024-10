Le photographe apporte « soins, expertise et créativité » à la boutique Etsy

Lyla Reichart a perfectionné ses compétences en matière de tir parfait en tant qu’archère ; elle possédait un magasin de tir à l’arc, participait à des tournois, remporta des titres nord-américains en salle et en plein air et remporta même l’or pour l’équipe canadienne en 1986 aux Championnats du monde de tir à l’arc en campagne en Écosse.

Mais ces jours-ci, elle prend un autre type de photo : en tant que photographe.

Lorsqu’on lui a demandé si elle voyait des parallèles entre la photographie et le tir à l’arc, elle a répondu : « Il y a beaucoup de choses qui entrent dans l’aspect technique et la mécanique corporelle… le moindre petit tressaillement peut faire une différence de six pouces à l’autre bout. »

Elle a expliqué les nuances de la prise de photos avec une exposition plus longue – de sorte que l’obturateur reste ouvert – la nuit, ce qui permet à l’appareil photo de capturer la lumière qui n’est pas visible à l’œil nu. Jouer avec les vitesses d’obturation est l’une des tactiques qu’elle a utilisées pour prendre des photos des aurores boréales et de la Voie lactée.

Elle a expliqué qu’elle retouche ses photos, mais uniquement pour les mettre en valeur – pour améliorer l’éclairage, par exemple – ou pour supprimer des obstacles, comme des gouttes sur l’objectif.

« Lorsque je retouche, je ramène la photo à ce que j’ai vu et à ce que j’ai ressenti sur la photo… Vous devez faire en sorte qu’elle puisse être vue et ressentie », a déclaré Reichart. « Je n’aime pas quand quelque chose semble faux. J’aime quand ils ont l’air réels.

« Ce que j’espère, c’est que les gens ressentent aussi quelque chose. Quand ils voient mes photos, je ne veux pas qu’ils voient quelque chose. Je veux qu’ils ressentent quelque chose », a-t-elle déclaré.

Fan du photographe français Serge Ramelli et Ansel Adams, a déclaré Reichart InnisfilAujourd’hui qu’elle a ouvert sa boutique Etsy, The Artful Photo, en 2021. Elle vend des tirages sur papier, toile (encadrés ou non) ou métal de 8 pouces sur 10 pouces à 40 pouces sur 90 pouces sur toiles en trois parties.

«Je suis l’heureux propriétaire de deux belles grandes œuvres d’art provenant de La photo astucieuse de Lyla« , a déclaré Fiona Scarlett.

«Ses soins, son expertise, sa créativité et le lien personnel que j’entretiens avec une photographe aussi talentueuse sont une expérience qui explique pourquoi j’aime ses œuvres.»

« Comprendre les histoires derrière chaque œuvre la rend encore plus spéciale, car elle a capturé de manière époustouflante la région du lac Simcoe. Ils sont accrochés dans des endroits privilégiés de ma maison, donc je les vois tous les jours, tout au long de la journée, ce qui me rend très heureux.

Originaire du comté de Grey, Reichart a déclaré InnisfilAujourd’hui à propos de l’appareil photo qu’elle a reçu en cadeau lorsqu’elle était enfant. Elle était captivée par un oiseau jouant dans une flaque d’eau ; sa mère fut surprise lorsque Reichart utilisa une pellicule entière sur son sujet.

Elle aime toujours prendre des photos d’oiseaux.

« Nous vivons dans les bois et je ne savais pas que j’allais être une folle aux oiseaux, mais me voilà », a ri Reichart. Elle a déclaré que sa femme, Sue, lui avait demandé quel genre d’oiseau se trouvait sur une mangeoire à oiseaux à l’extérieur de leur maison. maison.

«C’était une tourterelle triste leucistique. C’était une tourterelle triste, presque albinos. Donc très rare », a expliqué Reichart.

Des photos comme Spring Storm semblent tout aussi improbables comme événement à capturer. Reichart se trouvait à Oro-Medonte lorsque ses amis de Kempenfelt Bay l’appelèrent pour lui parler de la tempête qui allait se transformer en un événement pittoresque.

La photo, qui montre une maison où un film intitulé Manoir Campton a été tourné en 2018, est éclairé par des éclairs dans le ciel.

« Celui-ci correspondait parfaitement à la maison et la façon dont cela fonctionnait était absolument parfaite. »

« Je me suis dit : « Wow, où est cette tempête ? … Cette tempête s’est produite à Parry Sound, c’est donc là que cela s’est produit. Et on aurait dit que c’était… derrière leur maison.

Reichart réside dans le comté de Simcoe depuis 30 ans. Elle considère Innisfil comme un endroit idéal pour « sortir et explorer », car la ville possède une diversité de terres, notamment des bois, des fermes et des sentiers. Elle et sa femme vivent à Innisfil depuis quatre ans.

Pour ceux qui souhaitent développer leurs compétences en tant que photographe, Reichart les encourage à consulter en ligne, à suivre un cours, à consulter le Barrie Photo Club et à continuer à prendre des photos, quel que soit l’appareil photo que vous possédez.

« Le meilleur appareil photo que vous ayez est celui que vous avez avec vous », a-t-elle déclaré.

Reichart a hâte de participer à l’exposition et à la vente d’art d’automne d’Innisfil à l’IdeaLAB et à la bibliothèque d’Innisfil les 2 et 3 novembre, ainsi qu’au marché de Noël de la Barrie and District Association of Realtors le 10 novembre. Barrie (55, rue Dunlop Est.) pour présenter également certaines de ses pièces sur le thème des oiseaux.

« Je recommande fortement de visiter sa boutique Etsy pour voir sa boutique exquise », a déclaré Scarlett.

Découvrez la photo artistique ici.