Le photographe américain Doug Inglish recrée des portraits intimes de jeunes mannequins masculins

Écrit par Rachel Fadem, CNN

Un jeune homme pose torse nu, jean bas autour de la taille. Ses mains, qui sont délicatement posées sur sa tête, accentuent ses côtes et la courbe de son dos alors qu’il regarde profondément dans l’objectif.

À côté de ce portrait se trouve une autre photo d’un homme plus âgé prenant exactement la même pose. Il a une expression plus sérieuse et son corps semble plus musclé, avec un tatouage qui s’étend sur toute la longueur de son torse.

L’homme sur les deux images est le mannequin Jacob Buchholz. Il avait 23 ans lorsque la première photo a été prise, en 2004, tandis que la seconde a été prise 17 ans plus tard, vers l’âge de 40 ans.

Le diptyque fait partie de la nouvelle série de photographies de Doug Inglish “Then & Now”, dans laquelle il a demandé à des modèles de recréer des portraits qu’il avait pris d’eux au début des années 2000. Les images qui en résultent juxtaposent le passé et le présent des sujets, laissant les spectateurs réfléchir au passage du temps.

Inglish a renoué avec d’anciens sujets, comme le mannequin Jacob Buchholz (photo) pour recréer des portraits. Le crédit: Doug Anglais

“En vieillissant, il y a ce désir du passé”, a déclaré Inglish dans un téléphone interview. “Il y a un désir de recréer (le passé) ou simplement d’être de retour là où vous étiez. Mais la vérité est que, quand j’y pense, je suis une personne beaucoup plus heureuse aujourd’hui qu’à l’époque.”

Les images originales, tirées des vastes archives du photographe américain, montrent alors le jeune mannequins masculins espérant percer dans les industries de la mode et du divertissement. Ils ont été pris lors de séances de test pour “aider à construire le portefeuille d’un modèle”, a-t-il expliqué. “Les bookers de mannequins envoyaient des gars chez moi pour un casting, et si je les aimais et leur look, je les photographierais.”

Inglish a déclaré qu’il gravitait vers le portrait, car cela lui permet de développer une connexion avec la personne qu’il photographie. Et bien qu’il soit mieux connu pour ses tournages de magazines avec des stars comme David Beckham et Mila Kunis, “Then & Now” est un travail plus personnel.

Le projet est né lorsque Inglish a renoué avec Buchholz sur Facebook et lui a demandé s’il serait à nouveau intéressé par le mannequinat pour lui.

“C’était comme si nous avions juste repris là où nous nous étions arrêtés”, a-t-il déclaré à propos du tournage, qui a eu lieu chez lui à Los Angeles l’année dernière.

Inglish stylise et pose le modèle de la même manière pour reproduire son portrait précédent. Le crédit: Doug Anglais

La paire a recréé une gamme de poses différentes du tournage original, avec plus d’une douzaine de photos côte à côte publiées dans une édition spéciale du magazine indépendant Ey!

Il a ensuite commencé à contacter d’autres anciens modèles dans l’espoir d’étendre davantage le projet. Il a dit que presque tous ceux qu’il a approchés ont accepté de recréer leurs tournages.

De nombreux sujets d’Inglish étaient venus à Los Angeles pour essayer de devenir des mannequins et des acteurs. Certains d’entre eux, dont la star d'”Andi Mack” Trent Garrett et l’acteur australien Luke Cook, ont depuis rencontré le succès. “C’est vraiment excitant de voir leurs progrès”, a déclaré Inglish, “parce que c’est si rare, vous savez?”

Les modèles des tournages originaux portaient des tenues vintage des années 80, y compris des collants, des speedos et des sweats à capuche militaires excédentaires qu’Inglish collectionnait au fil des ans. Le crédit: Doug Anglais

En juillet, une sélection d’images de “Then & Now” a été exposée à Cubo, une galerie du centre historique de Mexico. Selon la commissaire de l’émission, Georgianna Chiang, les images invitaient les téléspectateurs à considérer la maturité et la croissance de chaque modèle.

“Il s’agit vraiment de ce rôle que le photographe a – regarder et être un contenant pour le passage du temps”, a-t-elle déclaré.

Inglish espère continuer à travailler sur la série, en vue de publier les images sous forme de livre.

“C’est super gratifiant”, a déclaré Inglish à propos de son travail moins connu. “Ce n’était pas quelque chose que j’étais prêt à montrer jusqu’à présent. C’est en quelque sorte cathartique. C’est bon pour moi de les voir dans le monde et que les gens réagissent, soient excités et s’identifient.”