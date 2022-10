Le photographe accompagne Ian pour capturer la tempête pour les autres

Chuck Larsen vit sur l’île de Sanibel depuis 12 ans et jusqu’à la semaine dernière, il n’avait jamais connu d’ouragan majeur. L’homme de 76 ans qui a quitté la Californie a décidé de surmonter l’ouragan Ian dans sa copropriété sans se douter de l’horreur qu’il était sur le point de traverser.

Il a rempli sa baignoire d’eau, s’est approvisionné en nourriture et en eau, s’est assuré que les batteries étaient chargées et que ses fenêtres étaient conçues pour résister à des vents de 150 mph (240 km/h). Il a suivi les prévisions en pensant que l’île recevrait des vents violents et de la pluie, et que des arbres tomberaient, mais les régions au nord seraient les plus durement touchées.

“Je dois vous dire que je me sentais assez en sécurité, mais lorsque le verre a explosé et a commencé à se briser à l’intérieur … j’ai réalisé que c’était un problème”, a déclaré Larsen, qui s’est depuis “retiré à Orlando”.

Il y avait une autre raison pour laquelle Larsen voulait rester. Il est copropriétaire et photographe du site d’information local santivachronicle.com.

“Je suis resté pour enregistrer l’événement et enregistrer les conséquences pour publication sans réaliser exactement à quel point cette tempête allait être.” Larsen a déclaré dans une interview Zoom. « J’ai essayé de photographier la tempête telle qu’elle se produisait. Les vents violents, la pluie, la déferlante du Golfe. Après la tempête, j’ai essayé de documenter ce qui restait, quels dégâts avaient été causés, et c’était horrible.

Mais sans connexion Internet ni téléphone portable, il n’a pu publier aucun document jusqu’à plusieurs jours plus tard, lorsqu’il a été évacué en toute sécurité.

Larsen a passé une carrière dans la télévision et continue de diriger une société de conseil en distribution télévisuelle. Son premier travail à la télévision a été celui de journaliste et de présentateur dans une station d’Indianapolis. L’un de ses collègues était le météorologue David Letterman.

Larsen a été attiré par Sanibel en raison de son charme ancien de la Floride et de la communauté de résidents qui souhaitent la préserver. L’île-barrière au large de Fort Myers n’a pas de bâtiments de plus de trois étages, pas de chaînes de restaurants ou de magasins, pas de feux de circulation et abrite des magasins locaux. Elle est célèbre pour les milliers de coquillages qui s’échouent sur les plages et est une île pittoresque et pittoresque pour les touristes.

Lui et sa femme y ont passé des vacances quelques années avant de décider de déménager l’île d’environ 6 500 résidents à temps plein. Sanibel attire les retraités – environ 57% de la population a 65 ans ou plus – et bien qu’il ne s’agisse pas d’une enclave pour les méga-riches, la valeur médiane des maisons occupées par le propriétaire dépasse 700 000 $ et son revenu par habitant est supérieur à 90 000 $, les deux bien au-dessus des moyennes de l’État.

“Pour le moment, cela ne ressemble à rien dont vous vous souviendriez si vous aviez déjà visité Sanibel. C’est dévasté », a déclaré Larsen.

Alors que sa femme et ses deux chiens se sont réfugiés dans une pièce intérieure pendant la tempête, il s’est aventuré le lendemain matin avec son appareil photo dans l’espoir d’obtenir des images pour son site Web d’actualités, qui couvre des événements communautaires, des histoires d’intérêt humain et des reportages sur les résidents de Sanibel et à proximité de l’île de Captiva.

“C’était comme vivre dans une zone de guerre – juste des propriétés et des condominiums décimés, des arbres disparus, je ne pense pas qu’il y ait eu une voiture qui ait survécu. C’était assez dramatique, bien pire que ce que j’ai jamais vécu », a déclaré Larsen.

Lui et sa femme ont finalement trouvé un bateau pour les emmener sur le continent. Ils restent avec une fille à Orlando, sans savoir quand ils pourront retourner sur leur île natale. Mais Larsen est sûr qu’ils le feront.

« Sanibel est une communauté très cohésive. Il va reconstruire. Cela n’arrivera pas tout de suite. Cela se produira probablement plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent, mais cela nécessitera une reconstruction complète – réseau électrique, systèmes d’eau – cela prendra beaucoup de travail, mais cela reviendra. Je n’ai aucun doute là-dessus.

Brendan Farrington, L’Associated Press