Le Phoenix Concert Theatre restera ouvert à son emplacement actuel jusqu’en 2026 – CP24

Le légendaire Phoenix Concert Theatre de Toronto ne fermera pas ses portes au cours de la nouvelle année comme prévu.

Les propriétaires affirment que le lieu continuera de fonctionner à son emplacement actuel au centre-ville, sur Sherbourne Street, jusqu’en 2026.

Dans un communiqué, la copropriétaire et exploitante Lisa Zbitnew affirme que l’extension leur donne le temps et la flexibilité nécessaires pour « aller de l’avant » et sécuriser un nouvel emplacement.

Les terrains actuels sont en cours d’aménagement en logements résidentiels.

Après qu’il ait été annoncé en juin que le lieu fermerait ses portes en janvier 2025, les fans de musique et les politiciens locaux ont exprimé l’importance du lieu pour la communauté.

Depuis 1991, The Phoenix est un lieu incontournable pour les musiciens locaux émergents et les grands noms souhaitant se produire dans un cadre plus intime. Il a accueilli les légendes canadiennes Rush, Tragically Hip et Alanis Morissette, ainsi que les groupes internationaux The Rolling Stones, The Roots et Billie Eilish.

Plages Comté d’East York. Brad Bradford a déclaré vendredi dans un communiqué que le Phoenix est un exemple de la façon dont une salle de concert peut également créer de bons emplois locaux et apporter des avantages économiques majeurs à la ville.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 25 octobre 2024.

Alex Nino Gheciu, La Presse Canadienne