Le ‘Phoenix au chocolat’ du chef pâtissier avec 2 000 plumes impressionne Internet

Un peu trop de chocolat est toujours la quantité parfaite. Incontestablement, ce pâtissier s’impose sur Internet avec son « phénix chocolat » aux 2 000 plumes. Capturant l’ensemble du processus, Amaury Guichon commence les clips avec du chocolat fondu versé sur la dalle de la cuisine. Il commence par créer le corps du phénix, avant de finalement passer à la création de sa tête. Mais ce sont les 2 000 plumes qu’il place méticuleusement autour de l’oiseau mythique qui a étourdi les internautes. Ajouter de belles teintes jaune-orange au phénix le rend encore plus époustouflant ! Jetez un coup d’œil à la belle création en chocolat ici :

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés par le temps, les efforts et le dévouement que cela a dû prendre de la part d’Amaury. Beaucoup ont remarqué qu’ils aimaient regarder toutes ses créations et pour certains, c’est peut-être l’une de leurs préférées. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Pouvons-nous voir un bêtisier juste pour savoir qu’il est humain ? Celles-ci sont toujours magnifiques. Un autre utilisateur a commenté: “À ce stade, Pokémon serait facile pour lui.”

Pendant ce temps, les Potterheads se sont rassemblés dans la section des commentaires, témoins de la ressemblance étrange entre ce “phénix au chocolat” et le phénix-Fawkes d’Albus Dumbledore, de la série Harry Potter. Ils ont poliment fait savoir à Amaury que Dumbledore avait envoyé un hibou lui demandant de rendre son phénix. Un troisième utilisateur a écrit : “Les vrais reconnaîtront le compagnon de Dumbledore, Fumseck (Fumsec en version française).”

Le chef Amaury Guichon est réputé pour ses œuvres d’art en chocolat complexes. Il a amassé plus de 9 millions de followers attendant avec impatience de voir sa prochaine création. Certaines de ses œuvres les plus impressionnantes sur les réseaux sociaux incluent une girafe grandeur nature de plus de 8 pieds de haut, un calmar géant avec une ancre rouillée, une grande roue qui tourne et un coffre-fort rempli de « lingots d’or » ! Le chef Amaury dirige sa propre école culinaire, The Pastry Academy by Amaury Guichon à Las Vegas. Il a également une série Netflix intitulée “School of Chocolate” qui a été diffusée en 2021.

