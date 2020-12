L’homme d’affaires est emprisonné à vie sur les nouvelles accusations de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et 20 ans de plus pour « espionnage militaire et politique » présumé pour conspirer contre la Turquie. Kavala a nié les accusations.

L’académicien Henri Barkey, qui vit aux États-Unis et a également été inculpé dans cette affaire, est jugé par contumace.

Un acte d’accusation de 64 pages allègue que Kavala et Barkey ont collaboré au coup d’État, qui, selon le gouvernement turc, a été orchestré par un réseau dirigé par le religieux musulman turc basé aux États-Unis, Fethullah Gülen. Comme preuve, il cite des signaux de téléphone portable suggérant que Kavala et Barkey se sont rencontrés en Turquie au moment de la tentative de coup d’État. Les groupes de défense des droits de l’homme ont qualifié ces accusations d ‘ »absurdes ».

Kavala est en prison depuis sa détention en octobre 2017, malgré une décision de la Cour européenne des droits de l’homme demandant sa libération. La Cour constitutionnelle turque entend sa plainte et conteste sa détention provisoire de longue durée.

Plusieurs groupes de défense des droits humains ont appelé à sa libération immédiate et à l’abandon de toutes les charges retenues contre lui, soulignant qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces charges.

«Osman Kavala fait face à des accusations plus sans fondement et à motivation politique dans le cadre d’une poursuite qui fait partie d’un effort plus large des autorités turques pour faire taire la société civile indépendante», a déclaré Nils Muizniek, directeur européen d’Amnesty International. « Osman Kavala n’aurait pas dû passer une minute derrière les barreaux, et encore moins plus de trois ans en détention ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait critiqué l’acquittement de Kavala en février des attaques terroristes et appelé au respect de la décision de l’arrêter de nouveau. Une enquête a été ouverte sur un panel de juges qui l’a acquitté, jetant une ombre supplémentaire sur l’indépendance des tribunaux turcs.

Kavala est connue pour son soutien aux arts et son financement de projets promouvant la diversité culturelle et les droits des minorités.

Cependant, Erdogan a accusé Kavala d’être la «jambe turque» du milliardaire américain George Soros, qui, selon le dirigeant turc, est à l’origine des soulèvements dans de nombreux pays.

Plus tôt cette année, Kavala a reçu un prix turc des droits de l’homme et a écrit un discours qui a été lu en son nom lors de la cérémonie.

«Le problème le plus brûlant pour beaucoup de nos citoyens comme moi est l’érosion de l’état de droit, l’un des piliers les plus importants de la république (turque)», a écrit Kavala. « Le pouvoir judiciaire n’agit pas conformément aux normes juridiques, mais conformément aux priorités politiques et aux instructions du gouvernement. »

Fraser a rapporté depuis Ankara, Turquie.