YouTuber et créateur de contenu Jimmy Donaldson, populairement connu sous le nom de MrBeast, a lancé sa nouvelle chaîne de restaurants de la manière la plus charitable possible. Le populaire YouTuber a élargi son empire dans une nouvelle chaîne de joints de hamburgers appelée MrBeast Burgers dans près de 300 emplacements à travers les États-Unis d’Amérique.

Cela ne s’est pas arrêté là alors que le philanthrope a célébré le lancement avec style en offrant de la nourriture gratuite, des liasses d’argent, des gadgets et même une voiture. Le créateur de contenu, surtout connu pour ses vidéos de défis à enjeux élevés, a partagé une vidéo samedi et l’a intitulée « J’ai ouvert un restaurant qui vous paie pour y manger ».

MrBeast, qui compte plus de 48,2 millions d’abonnés sur la plate-forme de partage de vidéos, a ouvert un petit restaurant à emporter en Caroline du Nord. Il a placé une pancarte « offrant de la nourriture gratuite » à l’extérieur et, voyant bientôt le signe, des milliers de personnes ont fait la queue devant son hamburger toute la journée et, étonnamment, personne n’est rentré les mains vides.

En plus de distribuer des hamburgers et des frites, MrBeast et son personnel ont donné 100 $ en espèces à chaque commande. Quelques chanceux ont même reçu des iPad, des Airpods et d’autres gadgets, tandis qu’une personne se plaignait que son véhicule avait été égratigné en se rendant au comptoir à emporter, il lui a présenté une voiture toute neuve!

Eh bien, c’est tout un moyen de faire des clients comme vous, car le point de vente propose non seulement des hamburgers et de la nourriture, mais d’autres cadeaux attrayants, notamment de l’argent, des produits à base de pommes et même une voiture.

Les files d’attente à son restaurant de hamburgers se sont tellement développées à l’extérieur du restaurant que la police locale a dû intervenir et le vlogger populaire et son équipe ont dû fermer boutique pour la journée. MrBeast a rapidement annoncé le lancement de son nouvel empire alimentaire de 300 restaurants MrBeast Burger sur le site de microblogging.

Il a partagé la nouvelle passionnante et a tweeté: «Je viens de lancer 300 restaurants dans tout le pays! Allez simplement sur votre application de livraison préférée et commandez un MrBeast Burger! NOUS TRAVAILLONS SUR CELA POUR TOUJOURS ET JE SUIS EXCITÉ!

Sa vidéo et son tweet ont accumulé des millions de vues et de likes. Ses fans étaient ravis du lancement généreux et ils se sont rendus dans la section des commentaires pour le féliciter.

Outre les 300 magasins à travers les États-Unis, MrBeast Burgers peut également être commandé via toutes les principales applications de livraison de nourriture comme UberEats, Grubhub, Postmates et Doordash. Et sa générosité ne s’est pas arrêtée pour la journée ou la vidéo, car pour chaque hamburger acheté, elle redonnera également à l’association qui aide à nourrir les familles affamées.