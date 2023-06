Le phénomène du surf Erin Brooks interdit de concourir pour le Canada jusqu’à ce que la demande de citoyenneté soit approuvée

L’International Surfing Associated a suspendu l’admissibilité d’Erin Brooks à concourir pour le Canada parce qu’elle n’est pas encore citoyenne canadienne.

La décision, annoncée mardi après-midi par l’ISA, a pris par surprise la famille Brooks et les responsables canadiens du surf. La jeune femme de 15 ans, née au Texas, a participé à des événements de l’ISA sous un drapeau canadien alors même qu’elle poursuit sa double nationalité.

Dans un communiqué, l’ISA a déclaré que Brooks n’aurait jamais dû être autorisé à concourir en tant que Canadien. Surfing Canada et le Comité olympique canadien (COC) ont demandé en mars 2022 que Brooks soit autorisée à concourir pour le Canada car sa demande de citoyenneté avait été déposée, mais pas complétée.

La décision a pris Brooks et sa famille par surprise.

« Rien n’indiquait que cela arrivait, tout semblait bien, tout semblait aller de l’avant », a déclaré le père d’Erin, Jeff Brooks, d’Afrique du Sud où Erin devait concourir. « Ce processus a pris plus de temps qu’aucun d’entre nous ne l’aurait imaginé et je fais toujours confiance au COC et à ses efforts auprès du ministre canadien de l’Immigration pour résoudre les problèmes de citoyenneté d’Erin.

« J’ai dit à Erin de se concentrer uniquement sur les choses qu’elle peut contrôler, c’est-à-dire de continuer à surfer et à s’entraîner. Nous espérons qu’elle sera bientôt réintégrée et qu’elle pourra se remettre sur la bonne voie pour poursuivre son rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques. »

Le président de Surfing Canada, Lionel Conacher, a fait écho à ces réflexions.

« Nous gardons espoir que le statut de citoyenneté canadienne d’Erin sera bientôt résolu afin qu’elle puisse recommencer à remporter des médailles pour le Canada », a déclaré Conacher.

Le Comité olympique canadien (COC) a déclaré qu’il appuie la demande de citoyenneté de Brooks malgré la décision.

« Nous sommes au courant de la décision de l’ISA. Nous continuons d’appuyer la demande d’Erin pour la citoyenneté canadienne », a déclaré David Shoemaker, PDG du COC, dans un communiqué à CBC Sports.

Brooks espère représenter le Canada aux Jeux olympiques de Paris. (ISA/Pablo Frano)

La demande « aurait dû être rejetée »

L’ISA a déclaré qu’elle avait initialement accepté la demande de Brooks de concourir « sur la base des assurances reçues du COC et de Surfing Canada que la citoyenneté était en cours », mais après examen, elle a déterminé que cela n’était pas conforme à ses propres règles.

« Selon les règles applicables de l’ISA et la documentation disponible à ce moment-là, la demande du COC et de Surfing Canada aurait dû être rejetée », indique le communiqué.

CBC Sports a rapporté pour la première fois la semaine dernière que malgré l’excitation dans les cercles olympiques canadiens au sujet des perspectives de médailles de Brooks à Paris, elle n’était toujours pas citoyenne canadienne, ce qui la rendait inéligible pour représenter le Canada sur la scène olympique. Mais Brooks, Surfing Canada et le COC croyaient tous qu’elle était éligible pour participer aux épreuves de l’ISA et a récemment remporté une médaille d’argent aux championnats du monde au Salvador.

Brooks a attiré l’attention des médias ces dernières années, gravissant rapidement les échelons et se faisant un nom dans le monde du surf et au-delà. Au cours des dernières années, elle a concouru sous le drapeau canadien lors d’événements internationaux. Toute la couverture médiatique de son succès, y compris les articles écrits sur le site Web du COC, rapporte qu’elle a la double citoyenneté canadienne.

« L’ISA assume la responsabilité de l’erreur administrative commise, nous voudrions donc exprimer nos profonds regrets et présenter nos excuses à Mme Brooks et à sa famille pour l’impact que cette affaire peut avoir sur elle personnellement – avec l’espoir que cette affaire de sa citoyenneté seront résolus rapidement », a déclaré l’ISA mardi dans son communiqué. « L’ISA EC a recherché des conseils juridiques sur cette question et continuera de le faire en ce qui concerne les prochaines étapes et les conséquences de cette affaire. »

Au cours des trois dernières années, la famille de Brooks, avec l’aide du COC et de Surf Canada, a tenté de convaincre le gouvernement canadien d’accorder la citoyenneté canadienne au phénomène du surf.

Brooks est née et a grandi au Texas avant de déménager à Hawaï pour poursuivre sa carrière de surfeuse, mais elle a des liens avec le Canada. Elle a encore de la famille élargie vivant au Canada, principalement dans la région de Montréal.

Ses grands-parents sont nés au Québec avant de déménager en Californie. Sa mère est allemande, mais son père, Jeff, est né aux États-Unis et était éligible à l’époque pour acquérir la double nationalité en vertu de la loi canadienne.

REGARDER | Le surf olympique expliqué :

Le surf est une nouvelle discipline olympique à Tokyo 2020. Apprenez à connaître ce sport.

Ces règles ont changé depuis et Erin a dû emprunter une voie différente vers la citoyenneté. Elle a fait une demande directement au ministre canadien de l’Immigration, Sean Fraser, qui pourrait lui offrir une exemption et lui accorder la citoyenneté au motif que Brooks a une valeur exemplaire ou exceptionnelle pour le Canada.

La décision est à la seule discrétion de la ministre, qui a sa demande depuis près de trois ans. Dans une déclaration à CBC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter la demande en raison de la législation sur la protection de la vie privée.

Warren Creates, un avocat spécialisé en droit de l’immigration à Ottawa qui n’est pas directement impliqué dans cette affaire, affirme que les exemptions pour ces motifs sont « extrêmement rares » et, selon son expérience, une « bataille difficile ».

« C’est une barre très haute. Oui, le ministre a ce pouvoir discrétionnaire, mais il doit l’utiliser à bon escient et de manière équilibrée, pas au hasard », a déclaré Creates. « Simplement parce qu’il y a une pétition signée par 10 000 personnes disant que cette personne devrait être citoyenne pour pouvoir participer à une compétition internationale sous les couleurs canadiennes, il y a un équilibre très responsable fait par les hauts fonctionnaires du ministère avant de recommander à un ministre d’approuver tout tel cas. »