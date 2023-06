Le phénomène du golf Rose Zhang devient le 1er vainqueur du circuit de la LPGA à ses débuts professionnels en 72 ans

Rose Zhang a été à la hauteur de tout le battage médiatique avant le tournoi en tant que prochaine grande golfeuse féminine – du moins au cours de sa première semaine en tant que pro.

La double championne de la NCAA est devenue la première joueuse en 72 ans à gagner sur le circuit de la LPGA à ses débuts professionnels, remportant le Mizuho Americas Open dans le New Jersey avec un par sur le deuxième trou des séries éliminatoires contre Jennifer Kupcho dimanche.

Bienvenue sur le circuit de la LPGA, Rose Zhang 🤝 pic.twitter.com/de4aB9mDdp —@LPGA

Zhang est arrivée sur le circuit de la LPGA avec le plus de fanfare depuis Michelle Wie West en 2005, et elle a livré dans l’ombre de la Big Apple.

« Je n’arrive pas à y croire », a déclaré Zhang. « C’était la semaine dernière quand j’ai gagné les NCAA avec mes coéquipiers, et devenir professionnel et venir ici, c’est tout simplement incroyable. J’ai apprécié le voyage. »

La durée était en fait de 13 jours.

La dernière joueuse à avoir gagné en tant que professionnelle à ses débuts était Beverly Hanson, qui a devancé Babe Zaharias pour remporter l’Open de l’Est en 1951.

La performance était si impressionnante qu’elle a attiré l’attention de Tiger Woods, un autre produit de Stanford.

« Quelques semaines incroyables pour Rose Zhang, qui défend son titre NCAA puis gagne à ses débuts en Pro. Allez carte ! » Woods a tweeté.

Zhang a souri largement quand on lui a dit, ajoutant qu’elle n’avait pas eu l’occasion de regarder son téléphone depuis la fin du tournoi.

« Ma réaction en dit long », a déclaré Zhang, qui a déclaré qu’elle n’avait pas regardé un tableau de bord avant le 16e trou et qu’elle ne connaissait pas sa position sur le terrain.

Cela n’a vraiment jamais changé. Elle a commencé en tête et ne l’a jamais perdu.

La recrue sud-coréenne Hae Ran Ryu (70) a terminé troisième à 8 sous. Aditi Ashok de l’Inde, Ayaka Furue du Japon et Eun-Hee Ji de la Corée du Sud étaient à 7 sous. Ashkeigh Buhai d’Afrique du Sud, Leona Maguire d’Irlande et Yuka Saso du Japon ont terminé à 6 sous, trois coups derrière les meneurs.

Zhang a tiré un 2 sur 74 au dernier tour et a gaspillé une chance de gagner en temps réglementaire lorsqu’elle a raté un putt normal de 8 pieds après avoir effectué au moins une demi-douzaine d’arrêts d’embrayage lors d’une performance granuleuse au dernier tour.

Le joueur de 20 ans très annoncé de Stanford a fait un 8 pieds presque identique sur le n ° 18 à Liberty National lors du premier trou des séries éliminatoires. Kupcho, qui a remporté un titre NCAA à Wake Forest en 2018 et a disputé un dernier tour 69, a également fait un par.

Les deux joueuses ont touché le fairway au n ° 18 sur le deuxième trou des séries éliminatoires, mais Zhang a frappé son approche depuis le fairway à moins de 10 pieds. Kupcho a été courte dans son approche, son premier putt est passé juste au-dessus du bord arrière du green et le deuxième a raté de peu. Cela a laissé Zhang avec deux putts pour la victoire.

Bien que déçue de perdre, Kupcho était satisfaite de sa performance.

« Sur cette pelouse, je suis toujours le meilleur », a déclaré Kupcho. « Nous commençons à frapper dans ce type d’herbe à l’avenir, donc je suis ravi de voir où va la saison. »

À la hauteur du battage médiatique

Zhang a tenu son visage incrédule après la chute du putt gagnant alors que les joueurs célébraient avec elle en lui offrant des roses rouges, comme lorsqu’elle a remporté l’Augusta National Women’s Amateur.

Zhang, qui jouait sur une exemption de sponsor, n’a pas eu de birdie lors de son dernier tour et a terminé à 9-moins de 279.

Zhang est devenu professionnel la semaine dernière après les NCAA et on s’attendait à beaucoup de choses tout de suite. Elle a été l’amatrice féminine la mieux classée pendant 141 semaines et a remporté tous les grands événements amateurs féminins – l’US Women’s Amateur, l’US Junior Girls, les NCAA et l’Augusta National Women’s Amateur.

La victoire valait 412 500 $ US et elle a également valu à Zhang et à une adhésion automatique au circuit de la LPGA, ce qu’elle a accepté – bien qu’elle saute l’événement de la semaine prochaine près d’Atlantic City, New Jersey.