Le phénomène des Marlins Eury Perez est arrivé. Le ciel est la limite pour le lanceur 6-8

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Si vous avez allumé le match des Marlins de vendredi dernier et que vous ne saviez rien sur le lanceur partant de Miami, votre première question se manifesterait rapidement : qui diable est ce gars de 6 pieds 8 pouces qui lance 99 mph ?!

Eury Perez passe indéniablement le test de la vue. Mais ses débuts ont été exceptionnels au-delà des lancers qu’il déchaînait vers le marbre.

Lors de ses débuts en MLB la semaine dernière contre Cincinnati, le meilleur espoir de lancer du match en a retiré sept en 4,2 manches de travail. Son radiateur en tête d’affiche d’un mix à quatre hauteurs qui comprenait également une balle courbe, un changement et un curseur méchant.

La vitesse brute de la machine à quatre coutures était impressionnante en soi, avec une moyenne de 97,4 mi/h et un maximum de 99,1. Mais c’est le taux de rotation qui a vraiment sauté de la page Baseball Savant lorsque la poussière est retombée sur sa sortie : ses 41 balles rapides atteignaient en moyenne 2 621 tr/min, le plus élevé de tous les lanceurs partants cette saison (juste une coche au-dessus de son compatriote sensation recrue Bryce Miller) et quatrième de la MLB derrière les releveurs Ryan Helsley, Emmanuel Clase et David Robertson. Ces taux ridicules ne font qu’amplifier un pitch à haute vélocité sur lequel Perez maîtrise précocement. Son premier retrait au bâton en carrière en était un parfait exemple :

Il était étrangement approprié que Perez ait fait ses débuts en portant les sarcelles de retour que Miami a secouées pendant Matchs à domicile du vendredi compte tenu de ce dont ces fils évoquent de bons souvenirs: l’équipe des Marlins qui a tout gagné en 2003 – environ six mois après la naissance de Perez.

Juste un mois après que le cogneur des Cardinals Jordan Walker soit devenu le premier joueur né en 2002 à atteindre les Majors, Perez – né le 15 avril 2003 – a emboîté le pas en tant que premier bébé de 2003 à faire ses débuts en MLB. Ce n’est pas seulement un fait amusant à lancer sur une émission; l’histoire nous dit que si vous êtes le premier joueur né en un an à atteindre les ligues majeures, il y a de fortes chances que vous soyez une star.

Mais ce qui rend le cas de Perez particulièrement remarquable, c’est de faire ses débuts avec ce jeune comme lanceur partant. A 20 ans et 27 jours, il est devenu le deuxième plus jeune Lanceur d’origine dominicaine pour commencer un match de la MLB, plus âgé que Jose Rijo, qui a fait ses débuts pour les Yankees en 1984 à l’âge de 19 ans avant de devenir plus tard un as avec les Reds. Il est également le quatrième plus jeune lanceur à faire débuter une MLB au cours de ce siècle. Julio Urias – le premier joueur né en 1996 à apparaître en MLB – avait 19 ans et 289 jours lorsqu’il a fait ses débuts pour les Dodgers en 2016.

Treize ans plus tôt, Edwin Jackson a fait ses débuts en MLB pour les Dodgers à l’occasion de son 20e anniversaire en 2003. Et puis il y a le roi Felix Hernandez, qui n’avait que 19 ans et 118 jours lorsqu’il a marché pour la première fois sur un monticule de la MLB pour Seattle en 2005.

Urias a effectué 63 départs chez les mineurs avant de faire ses débuts en MLB. Hernandez et Jackson en ont chacun fait 48. Perez n’avait besoin que de 44 avant de recevoir l’appel – et zéro au niveau Triple-A.

Perez n’est plus seulement le plus jeune joueur des Majors, il est confortablement plus jeune que la plupart des meilleurs lanceurs universitaires du prochain repêchage de cette année, y compris le droitier LSU et perspective de lancer historiquement excellente Paul Skenes (DDN : 29/05/02).

Au-delà de son âge, une autre façon de mieux apprécier le parcours sensationnellement rapide de Pérez dans les grandes ligues est de le comparer à la trajectoire de son nouveau coéquipier et mentor, Sandy Alcantara, vainqueur en titre de NL Cy Young.

Alcantara et Perez ont tous deux signé en tant que droitiers projetables mais bruts de la République dominicaine. Alcantara a reçu une prime de signature de 125 000 $ de Saint-Louis en 2013 en tant que joueur de 6 pieds 4 pouces et 170 livres de 17 ans qui a lancé très fort mais n’avait pas beaucoup de sens pour le commandement ou l’un de ses lancers secondaires. Au fur et à mesure qu’il grandissait dans son cadre, avec une physique accrue – il enregistre maintenant à 6 pieds 5 pouces et 200 livres – est venu plus de fluidité et un arsenal plus profond amélioré.

Il n’a pas fallu longtemps à Alcantara pour s’imposer comme l’un des espoirs de lanceur les plus excitants du jeu. Mais à l’âge que Perez a maintenant, Alcantara venait de terminer sa première saison aux États-Unis dans la Gulf Coast League en 2015. Il a passé toute l’année 2016 en A-ball avant de faire ses débuts dans l’enclos des Cardinals juste avant son 22e anniversaire en septembre. 3, 2017.

Ce n’est pas comme si le développement d’Alcantara en l’un des meilleurs lanceurs sur Terre avait pris des années. Il a fait son premier All-Star Game deux ans plus tard et a remporté le NL Cy Young à 26 ans. Pourtant, comparé à Perez, il prenait son temps.

Perez s’est enregistré à 6 pieds 4 pouces et 155 livres lorsque les Marlins lui ont donné une prime de signature de 200 000 $ en 2019 à l’âge de 16 ans. Alors que sa première saison professionnelle en 2020 a été anéantie par la pandémie, Perez a connu une poussée de croissance choquante qui l’a propulsé jusqu’à 6 pieds 8 pouces (Perez est maintenant l’un des quatre lanceurs partants actifs de 6 pieds 8 pouces ou plus, rejoignant Bailey Ober, Tyler Wells et Tyler Glasnow). Au moment où il est arrivé à la ligue d’instruction des Marlins à la fin de 2020, le mot a rapidement commencé à se répandre dans l’industrie que les Marlins avaient peut-être décroché l’or – avant même d’avoir lancé un lancer dans un match professionnel.

Après avoir pris du poids pour aider à soutenir ses membres nouvellement allongés mais avoir maintenu la livraison gracieuse dont il a fait preuve en tant qu’amateur, Perez a fait irruption sur la scène nationale des prospects en 2021 avec une saison pour les âges. À l’âge d’un lycéen, Perez a sculpté A-ball à un degré ridicule, retirant 108 frappeurs en 78 manches avec une MPM de 1,96 et un WHIP de 0,885 sur deux niveaux de A-Ball. La légende d’Eury Perez est née. Deux ans plus tard, il est un grand ligueur, montrant toujours un niveau de fluidité et de finesse athlétique qui ne devrait pas être possible pour un joueur de sa taille avec si peu d’expérience.

Il pourrait ne pas prendre son premier verre légal à Miami avant le jour de l’ouverture prochaine saison, mais Perez a déjà l’air d’appartenir. Chaque sortie devrait être un rendez-vous, à commencer par sa prochaine jeudi après-midi contre les Nationals.

Le plus grand obstacle à un avenir radieux pour Perez n’a pas grand-chose à voir avec ses capacités, mais plutôt avec le risque inhérent à sa profession de lanceur. Le fait qu’il soit déjà arrivé à ce point avec peu ou pas de hoquets liés au développement ou aux blessures en cours de route est une réussite en soi. La seule chose qui l’arrête est l’histoire indéniable de jeunes lanceurs difficiles qui luttent pour rester sur le monticule pendant plus de 30 départs année après année. Comme nous le devrions et le ferions avec n’importe quel jeune bras passionnant, nous continuerons de toucher du bois à chaque départ et espérons le meilleur. Ce n’est pas la faute de Perez, mais plutôt la nature de la bête, le coût de faire des affaires lorsque l’entreprise lance des balles de baseball assez fort assez souvent.

Talent et maquillage, cependant, vous ne pourriez pas demander beaucoup plus. Le truc passe le test de la vue, mais c’est la commande et le sang-froid pour un lanceur de son âge qui sont carrément époustouflants. Le ciel est la limite pour Perez, et sa hauteur n’en est qu’une petite partie.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .