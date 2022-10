Le phénomène américain du MMA vise le rival tchétchène Chimaev (VIDEO)

Bo Nickal a sans doute succédé à Khamzat Chimaev en tant que nouvelle étoile montante du MMA

Maintenant qu’il a six combats dans sa carrière à l’UFC et qu’il est sur le point de remporter le titre des poids welters, il est juste de dire que Khamzat Chimaev ne peut plus être considéré comme une « perspective » dans les rangs de la plus grande organisation d’arts martiaux mixtes au monde – et l’homme qui l’a sans doute remplacé en tant que prochaine grande vedette du sport, le grappler américain hors pair Bo Nickal, dit qu’il est sur une trajectoire de collision avec la star d’origine tchétchène.

Nickal, triple champion national américain de la division I de la NCAA, a mérité son passage sur la liste de l’UFC avec une autre performance dominante sur “Dana White’s Contender Series” il y a une semaine, ne prenant que 52 secondes pour étouffer le défi de l’ancien 7-1 Donovan Beard à soulignent sa réputation stellaire dans les sports de combat.

Et la superstar de la lutte collégiale n’a pas perdu de temps pour appeler ses coups après avoir obtenu son contrat, en appelant immédiatement à un combat avec Chimaev.

“Si l’UFC le souhaite, donnez-moi ce mec suédois», a déclaré Nickal à propos du Suédois Chimaev après sa victoire contre Beard.

“Il n’est peut-être même pas le meilleur gars, parce qu’il ne peut même pas prendre de poids, mais si c’est le cas, je le prendrai.”

Lors de sa première apparition, @NoBickal a obtenu l’arrivée en un peu plus d’une minute – que pensez-vous qu’il fasse dans la finale de la saison de ce soir ? [ #DWCS is live TONIGHT at 8pm ET on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/4JtdxLPmfq – UFC (@ufc) 27 septembre 2022

Le président de l’UFC, Dana White, a rapidement freiné cette conversation dans le presseur d’après-combat, et a confirmé plus tard que les débuts officiels de Nickal à l’UFC auront lieu en décembre contre le non annoncé Jamie Pickett – mais s’adressant à Ariel Helwani sur The MMA Hour lundi, Nickal a doublé sur sa rivalité avec Chimaev.

Son premier coup verbal ? Les ennuis de Chimaev sur la balance à la veille de son combat malheureux avec Nate Diaz.

“Je pense juste, tout d’abord, que ce mec dit qu’il est toujours prêt à partir, c’est un gangster, ceci et cela – mon frère, tu ne peux même pas battre l’échelle“, a déclaré Nickal.

“Que fais-tu? C’est juste un mec qui n’a aucune responsabilité et ne traite pas le sport de manière professionnelle. Cela me rend beaucoup moins nerveux de le combattre à l’avenir, car nous allons nous battre. Je sais qu’il n’est pas engagé comme moi. Il n’est pas prêt à faire les choses que je suis prêt à faire.

“Ouais, il a du talent. Oui, il a des compétences. Mais si c’est comme ça que vous abordez le sport, si c’est comme ça que vous le traitez, nous sommes à des niveaux différents. Les gens agiront comme si je parlais de fou parce que je dis que je suis prêt à y aller – Chimaev, allons-y – mais la réalité est que ce mec a remporté trois titres nationaux en Suède, puis est entré en MMA et a 10 combats.

“Je fais de la compétition depuis l’âge de 5 ans [years old]. J’ai eu plus de 120 matchs de lutte NCAA. J’ai gagné un championnat du monde U23. Je viens avec 10 fois l’expérience que vous avez. Donc, quand les gens disent : « Vous n’êtes pas prêt, restez dans votre voie » – vous ne savez pas de quoi vous parlez, alors vous verrez ce qui se passera une fois dans la cage.”

BO NICKAL LE FAIT EN MOINS D’UNE MINUTE ! #DWCS pic.twitter.com/IDkLeYpj7F – UFC (@ufc) 28 septembre 2022

Chimaev a même noté l’avertissement de Nickal sur les réseaux sociaux, répondant: “Qui est ce garçon?» à un post Instagram de l’UFC saluant la victoire unilatérale de Nickal la semaine dernière.

Mais Nickal dit qu’il est sûr que Chimaev est plus que conscient du défi potentiel qui l’attend.

“Il sait exactement qui je suis“, a déclaré Nickal. “La seule raison pour laquelle il dit des trucs, c’est parce qu’il ne veut pas de ce combat. Il va essayer d’agir comme s’il ne me connaissait pas, ceci et cela. Vous apprendrez à me connaître. Parce qu’en fin de compte, je vais continuer à gagner, j’espère que vous continuerez à gagner, et nous nous alignerons. je suis en bas. Allons s’en approprier.

“Je ne vois pas vraiment trop de gens qui peuvent gérer sa pression et qui vont pouvoir le faire sortir. Je suis le mec. Je suis ravi de cette opportunité parce que tout le monde pense qu’il est intouchable et je sais qu’il ne l’est pas.”

Et quand ce jour arrive, Nickal dit que Chimaev est sur le point de se réveiller brutalement. Toute cette domination dans les combats précédents, dit-il, ne sera rien s’il partage une cage avec un lutteur considéré par beaucoup comme le plus talentueux de toute la liste de l’UFC.

“Quand ce combat sera annoncé et qu’il signera sur la ligne pointillée, il aura huit semaines pour s’entraîner mais il sera déjà trop tard», a prévenu Nickal.

“Parce que je m’entraîne depuis que j’ai cinq ans et je suis prêt pour ça.”